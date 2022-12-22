殷正洋婚姻保鮮27年秘訣 李文瑗會聊天：他是我唯一

殷正洋(右)、李文瑗結婚27年不吵架。（大愛電視提供）

台灣「三金歌王」殷正洋擔任表演嘉賓，由李文瑗擔任活動主持的「人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週」22日晚開幕，夫妻倆頂著10度低溫同台，寒風刺骨卻也格外溫暖，會後2人受訪，提到疫情 爆發即退休 恬淡生活，雖曾先後確診，但夫妻互相照顧、相互扶持，李文瑗滿臉幸福：「以前依靠的是工作，現在知道，他就是我的唯一」。

2人分享27年夫妻相處之道，殷正洋坦言，結婚初期因雙方來自不同家庭，有不同的價值觀，相處起來的確有些困難，但透過彼此磨合，之後完全沒問題，幾乎不吵架，且2人興趣相投，一起打羽毛球、一起追劇，去年李文瑗出書，殷正洋還是第一手「小編」，提供意見還校對，她因長期主持節目訪問來賓，夫妻倆每天都有聊不完的話題。

過去殷正洋有氣喘毛病，曾因發作送醫情況危急，他表示這幾年已控制得相當好，以前只是一般的感冒，就會嚴重到呼吸困難、無法說話而緊急送醫，現在狀況穩定無大礙，連之前新冠肺炎確診康復後，亦無後遺症，只是打羽球 時，一開始覺得體力下降、容易喘，但第5個禮拜後，即已完全恢復精力。

夫妻牽手相伴過退休生活，李文瑗坦言，經過2人輪番確診過後，更珍惜對方的存在，「除了健康，沒有比這個更重要的了」，殷正洋夫妻慶幸康復後無後遺症，聽說有人疑似腦霧，還有朋友因確診竟全身癱瘓，只能坐輪椅到小公園抱樹想辦法站起來，後來靠助行器一步一步學著走，努力1個多月才能正常走路，但出院後還還有復健之路要走，特殊個案還讓醫院為此開了研討會研究，令他相當感慨。