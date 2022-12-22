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殷正洋婚姻保鮮27年秘訣 李文瑗會聊天：他是我唯一

記者陳慧貞／即時報導
殷正洋(右)、李文瑗結婚27年不吵架。（大愛電視提供）
殷正洋(右)、李文瑗結婚27年不吵架。（大愛電視提供）

台灣「三金歌王」殷正洋擔任表演嘉賓，由李文瑗擔任活動主持的「人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週」22日晚開幕，夫妻倆頂著10度低溫同台，寒風刺骨卻也格外溫暖，會後2人受訪，提到疫情爆發即退休恬淡生活，雖曾先後確診，但夫妻互相照顧、相互扶持，李文瑗滿臉幸福：「以前依靠的是工作，現在知道，他就是我的唯一」。

2人分享27年夫妻相處之道，殷正洋坦言，結婚初期因雙方來自不同家庭，有不同的價值觀，相處起來的確有些困難，但透過彼此磨合，之後完全沒問題，幾乎不吵架，且2人興趣相投，一起打羽毛球、一起追劇，去年李文瑗出書，殷正洋還是第一手「小編」，提供意見還校對，她因長期主持節目訪問來賓，夫妻倆每天都有聊不完的話題。

過去殷正洋有氣喘毛病，曾因發作送醫情況危急，他表示這幾年已控制得相當好，以前只是一般的感冒，就會嚴重到呼吸困難、無法說話而緊急送醫，現在狀況穩定無大礙，連之前新冠肺炎確診康復後，亦無後遺症，只是打羽球時，一開始覺得體力下降、容易喘，但第5個禮拜後，即已完全恢復精力。

夫妻牽手相伴過退休生活，李文瑗坦言，經過2人輪番確診過後，更珍惜對方的存在，「除了健康，沒有比這個更重要的了」，殷正洋夫妻慶幸康復後無後遺症，聽說有人疑似腦霧，還有朋友因確診竟全身癱瘓，只能坐輪椅到小公園抱樹想辦法站起來，後來靠助行器一步一步學著走，努力1個多月才能正常走路，但出院後還還有復健之路要走，特殊個案還讓醫院為此開了研討會研究，令他相當感慨。

李文瑗過去忙於工作，其實一心想當家庭主婦，這幾年過的退休生活，才真正實現落實，「以前沒時間做的，現在都好想嘗試，掃地、拖地，甚至刷油漆都自己來，付出勞力的感覺好棒」，殷正洋一旁笑說：「是啊，我們家的欄杆、整個家，都要被妳漆成白色的了」。

殷正洋出席「人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週」，擔任表演嘉賓。（大愛電視提供）
殷正洋出席「人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週」，擔任表演嘉賓。（大愛電視提供）
人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週開幕。（大愛電視提供）
人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週開幕。（大愛電視提供）
殷正洋(左)擔任表演嘉賓，李文瑗主持活動，夫妻同台夫唱婦隨。（大愛電視提供）
殷正洋(左)擔任表演嘉賓，李文瑗主持活動，夫妻同台夫唱婦隨。（大愛電視提供）
殷正洋(左)、李文瑗夫妻同台。（大愛電視提供）
殷正洋(左)、李文瑗夫妻同台。（大愛電視提供）

退休 疫情 羽球

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