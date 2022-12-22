蔡琴在雲門首演 林懷民為她打造能聽到呼吸的演唱會

「蔡琴在雲門」22日晚在雲門淡水綠劇場首演。（圖／雲門提供 蔡正倫攝影）

「我是歌和聽眾的僕人。」22日晚上，台灣女歌手蔡琴穿著一襲水靈藍的緊身禮服，在淡水雲門綠劇場 唱出14首膾炙人口的經典歌曲，為她43年歌唱生涯樹立新的藝術高峰。當晚也是蔡琴65歲的生日，雲門獻上大蛋糕，觀眾大聲齊唱「生日快樂」祝福她。蔡琴感謝所有的觀眾，40多年不離不棄的支持，接著高歌「掌聲響起」。

蔡琴例行的演出都在大場地，為千萬觀眾表演。在「蔡琴在雲門」藝術總監林懷民的策劃下，舞台沒有投影、LED，也沒有複雜音響，黑幕的舞台上只有6人樂隊，燈光簡單樸素。蔡琴全場都在台上，和500多位觀眾近距離傾聽她的聲音，她轉腔咬字的細節，她的呼吸。

林懷民沒為蔡琴編舞，而是琢磨她成熟的特色，讓她比從前更凝練，讓她專心唱歌，用安靜的歌聲把觀眾吸引到舞台上。一個轉腔，一個手勢，都是精確敏感的表達，讓人緊緊跟隨。

65歲的蔡琴歷經人世滄桑，歌聲千迴百轉。在「抉擇」、「被遺忘的時光」、「情人的眼淚」中，她以溫柔穩定的中低音緩緩敘述情愛的追尋與失落。輕快的「讀你」之後，蔡琴唱出她為雲門觀眾特別挑選的歌曲：她灌過唱片，卻不曾在舞台上演唱過的「是最冷的情人」（邰肇玫曲/高愛倫詞）。沒有華麗的旋律，不聲嘶力竭，蔡琴用幾乎直白的誦唱質問若近若離的渣男，整個劇場彷彿淪入荒涼的黑夜。唱完了，觀眾安靜片刻才爆出喝采與掌聲。

半場節目後，燈光熄去，微光下吉他手楊騰佑詠歌似地奏出「And I Love You So」，觀眾掌聲長達兩分鐘。然後，蔡琴一口氣獎賞觀眾1首台語的「思慕的人」，以及3首經典英文歌曲：「Over the Rainbow」、「Send in the Clowns」以及「As Time Goes By」。在最後的高潮，戶外爆出燈光，樹林輝燦，禮服被強光刷成純白的蔡琴揚起雙手，宛如女神。

在觀眾熱情地呼喊下，蔡琴選擇「月亮代表我的心」和觀眾對唱，演唱會在「恰似你的溫柔」歌聲中落幕。但觀眾不願離去，蔡琴決定為鐵粉清唱。最後樂團主動回到舞台，蔡琴唱出她第一首學會的英文曲「Today」，觀眾終於允許大幕落下。