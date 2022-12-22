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柯佳嬿披絕美婚紗 網友：新郎是哪個許光漢？

記者陳建嘉／即時報導
許光漢（右）、柯佳嬿在「想見你」同居十指緊扣畫面曝光。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）
許光漢（右）、柯佳嬿在「想見你」同居十指緊扣畫面曝光。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影版「想見你」猶如柯佳嬿、許光漢的多重宇宙，4個角色來回穿梭不同時空，預告中曝光的時間軸發現，從28歲李子維與17歲的黃雨萱，在2009年的時間點，相遇到相愛、2013年同居築愛巢，直到2017年黃雨萱竟意外穿越時空到陳韻如身上，開啟無限循環的多重穿越。柯佳嬿更驚喜穿起婚紗，讓人意外這回在劇中，到底嫁給誰？

電影版「想見你」2分鐘最新預告中，柯佳嬿穿著一身浪漫婚紗，網友驚呼「是黃雨萱還是陳韻如要結婚？新郎是莫俊傑還是李子維？」、「終於可以迎來快樂結局」，柯佳嬿也分享：「我覺得李子維和黃雨萱愛的好苦，隔了這麼久兩個人終於在電影版相遇了。在這個新時空裡圓滿了一些影集版的遺憾，但誰知道會不會有新的遺憾呢？」

電影「想見你」新預告驚見柯佳嬿穿婚紗。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）
電影「想見你」新預告驚見柯佳嬿穿婚紗。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

正式預告中王詮勝（許光漢飾演）不但一起回歸，當李子維、王詮勝同框，一起在黑板前分析時空線畫面更讓人猜不透這一切到底是怎麼發展的？王詮勝在預告中透露「錄音帶能回到過去」，網友紛紛留言「好燒腦好想看」「看來要多刷幾次了！」

許光漢也表示：「電影版相比影集更需要時間消化，我們現場拍攝的時候，也會花時間跟編劇討論，因為影集版有13集，大家能夠慢慢的接收理解，但這次包含所有角色的故事、不同的時間軸，龐大的資訊量，壓縮進兩小時內，觀眾可能需要好好專注拆解，在寒冷的跨年期間，一起來燒腦吧。」柯佳嬿更笑說：「這部戲就是滿滿的柯佳嬿跟許光漢。」

電影「想見你」2分鐘正式預告釋出，李子維（左）、王詮勝同框剖析時空線，曝李子維、...
電影「想見你」2分鐘正式預告釋出，李子維（左）、王詮勝同框剖析時空線，曝李子維、黃雨萱同居時間點。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

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