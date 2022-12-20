柯佳嬿「在家都穿制服」坤達反應曝光 許光漢喊喜歡

施柏宇(左起)、柯佳嬿與許光漢宣傳電影版「想見你」。(圖:車庫娛樂、三鳳製作提供)

柯佳嬿、許光漢與施柏宇主演夯劇「想見你」電影版，全台正式定檔於本月30日上映，20日舉辦媒體餐敘，37歲柯佳嬿必須再度穿回制服扮高中生，她笑稱先前看毛片時非常不好意思，「看到自己穿制服的畫面倒抽一口氣，哈，希望觀眾不要太介意」，也開玩笑說「在家裡都會穿制服」，老公坤達的反應也曝光。

坤達曾說柯佳嬿拍戲時會非常投入角色，即使回到家也很難完全抽離，那這次拍攝狀況如何呢？柯佳嬿搞笑自爆：「在家裡也都會穿制服啊！」但她強調自己的高中扮相相當「不忍直視」，至於坤達是否喜歡她的制服扮相？她則害羞笑：「沒有特別啦，就是角色的一個樣子而已。」 許光漢則在旁解圍：「我喜歡啦，我喜歡穿制服的。」

柯佳嬿回歸「想見你」穿上高中生制服，開玩笑稱「在家都會穿」。(圖:車庫娛樂、三鳳製作提供)

3位主角時隔3年，再度回歸演出，柯佳嬿與許光漢都要再度分飾兩角，兩人直呼讀劇本時，常常不由自主笑出來，只因為想像的畫面很荒謬，「太瘋了，好像觀眾要去電影院 看我們施展影分身術」，因此同一個拍攝場景要拍很多次，許光漢坦言這次故事比戲劇版更燒腦，「角色心理層面也不同，不時要想一下我現在是誰？整體資訊量很大」，施柏宇更補充「就像是多重宇宙」。

被問到回歸心情，柯佳嬿坦言心情很奇妙，「一開始有點難度，有點像帶著上輩子的記憶在演戲，我們要穿著制服回到同樣的場景，雖然很開心，但又覺得真是沒完沒了。」不過施柏宇心情特別澎湃，「回到台南的感覺很激動，我記得我們3個人在當年的公園開拍時，場景都完全一模一樣，一開始還覺得有點不知道怎麼拍」。

許光漢許願電影版「想見你」大賣，想要拍健身影片回饋粉絲。(圖:車庫娛樂、三鳳製作提供)

如果票房熱賣，許光漢便拉一旁的施柏宇說，「我們就會有一點下半身的福利」，隨後補充是許光漢負責上半身的伏地挺身，施柏宇負責下半身的踩飛輪，拍健身 影片給大家看，至於會不會脫衣露出肌肉 ，兩人幽默回應：「到時候再說囉。」