天王會球王 周杰倫合照梅西粉絲暴動 私下有這關係

周杰倫(右)與老婆昆凌(左)曾跟聞名全球的球王梅西相見歡。（圖：杰威爾音樂提供）

2022卡達世界盃足球 賽正式落幕，阿根廷隊梅西 （Lionel Messi）與法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）一來一往進球爭搶金靴獎，2大球星讓球迷緊張萬分。而天王周杰倫（周董）曾跟兩人同框，當時王王相見的畫面同樣引發熱議。

昆凌近日在本屆世足結束後，在IG貼出穿著運動服的梅西站在夫妻倆中間的合影，並寫下：「A legendary player in a legendary game !!（傳奇級賽事中的傳奇球星）」更標記「這次比賽是自己看過的裡面最棒的一場」，吸引近12萬人按讚。

周杰倫去年飛往法國觀賞巴黎聖日耳曼 足球賽，場上響起「Mojito」一曲，興奮錄影Po到社群，當時粉絲就直呼：「天王去看球王（指梅西），王與王的會面。」還有人打趣說周董不唱歌了，即將正式加盟巴黎聖日耳曼球隊。

法國巴黎聖日耳曼球隊旗下擁多名大將，像是梅西、姆巴佩、內馬爾（Neymar Júnior）等人，周董多次到場朝聖，且因私下長期捐助弱勢兒童，跟聖日耳曼球隊公益基金會的理念不謀而合，成為贊助人後將助推中華文化。

此外，金馬影后舒淇也收看阿根廷與法國的精采對戰，並在賽後1天發文狂讚：「昨日的對決真的是跌宕起伏，是我看過的世界盃賽目前為止最精彩的比賽， 我的小心臟還在噗通通的跳著。」

舒淇稱讚阿根廷、法國之戰非常精采。（取材自Instagram）

舒淇更特別稱讚梅西，「阿根廷讓我相信了果然皇天不負苦心人，梅西讓我看見了真的有如此完美之人 。一個被人膜拜，被上天眷顧，如此謙卑大氣的天選之人，不要放棄，要一直堅持，因為希望就在你邁步努力奔跑的途中。」