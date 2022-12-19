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周杰倫新加坡開唱 舞台上驚見「蔡依林」

記者林士傑／綜合報導
周杰倫(中)率多位舞者帶來「紅顏如霜」。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫(中)率多位舞者帶來「紅顏如霜」。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣天王周杰倫（周董）近日在新加坡連辦兩場「嘉年華」世界巡演，驚喜選唱了19年前替蔡依林（Jolin）創作的「說愛你」，由於後方螢幕出現蔡依林3個字，過去轟動歌壇的「雙J戀」意外再度同框，周董的獨唱版本別有一番風味，引發全場粉絲尖叫連連。

周董2019年在上海展開「嘉年華」世界巡演，隔年因為疫情衝擊而停擺，近日在新加坡國家體育場正式重啟，碰巧先前最後一站正是新加坡，他笑說：「緣分就是這麼奇妙！隔了這麼久開演唱會又來到新加坡。我是不是應該把一些歌曲，上次沒唱過的這次來唱一下，這樣你們有覺得比較用心一點嗎？」接著他自彈自唱很少表演的「楓」，並且調整歌單加入「斷了的弦」、「千里之外」等等。

而他不久前推出全新專輯「最偉大的作品」，演唱會重啟自然少不了新歌，率領舞者以整齊畫一的現代風格舞蹈帶來「紅顏如霜」；此外還有「簡單愛」、「開不了口」等歷年代表作，滿滿的回憶殺令人動容。演唱「鬥牛」一曲時，他以特別訂製的牛仔運動風服裝登台，跟舞者們帥氣呈現花式籃球，只見粉紅色籃球迅速地穿梭在他雙手之間，華麗的控球動作搭配音樂節奏、肢體舞感，過人技巧讓歌迷目不轉睛，直呼過癮。

出道22年的周董擁有無數金曲，其創作能力也深獲大家青睞，曾替王力宏、江蕙、吳宗憲、張惠妹等人寫歌，這回巡演橋段之一正是演唱寫給他人的作品，不同於先前的「熱帶雨林」、「如果你也聽說」，他改成「祝我生日快樂」、「落雨聲」、「連名帶姓」等等。當中最特別的則屬「說愛你」一曲，是過去他跟Jolin熱戀時的甜蜜作品，分手後曾在演唱會上合唱，如今兩人各有各的一片天。

「說愛你」這首歌是周杰倫為蔡依林創作的。（取材自Instagram）
「說愛你」這首歌是周杰倫為蔡依林創作的。（取材自Instagram）

新加坡 蔡依林 王力宏

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