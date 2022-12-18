齊豫合體潘越雲 回春獻美聲紀念三毛

齊豫(左)和潘越雲這次演出都瘦了許多，被形容雙雙回春。（記者王聰賢／攝影）

台灣兩大美聲歌后齊豫、潘越雲日前為故友三毛再合體，於台北流行音樂中心舉辦「回聲」演唱會，吸引4500名粉絲朝聖。不同於4年前台北小巨蛋場，今年全新延伸包覆型舞台特效，在18人編制弦樂和聲、二胡大師溫金龍及太古踏舞團舞者吳采璘跨刀添藝術氣息下，打造「沉浸式」視聽饗宴。齊豫感性表示：「這期間我們經歷了3個艱難的春夏秋冬，但三毛勇敢、愛與夢想，也告訴我們絕對不能放棄。」

兩人以歷經疫情 的人生心境為出發點，增添多首包括「答案」、「飛鳥與魚」和「九月的高跟鞋」曲目。其中齊豫特別選唱「心經」、「奇異 恩典」兩首不同宗教心靈歌曲，盼以充滿正向的音樂力量，為後疫情時代祈福。

兩人一共合唱8首歌曲，潘越雲也首次為齊豫「橄欖樹」擔任合音，創下兩人演唱會合作最多首紀錄。她們各自將出道超過30年的演唱功力發揮到極致，分別挑戰高難度跨音域自虐式演唱，「高十度」的歌喉展現美聲界神領域。

齊豫與潘越雲此次亮相也雙雙回春。潘越雲前陣子不慎在家中院子跌倒、手受傷開刀，至今仍在做握力復健，養傷期間一天一餐的狀況下竟瘦了5公斤，瘦回30幾歲時48公斤的體態，她笑說：「這也成了我受傷最大的『收穫』！」

而齊豫備唱也戒糖與戒醣，因此瘦了3公斤，齊豫笑說：「因為不太運動，就只能少吃一點。」包括張小燕、趙詠華、丁噹等星友也到場朝聖。