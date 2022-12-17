劉若英遺憾因「吃蛋糕」惹哭媽 新銳導演曝原由

「家家」由劉若英主演，故事有許多劉若英親身經歷的母女故事。(圖:甲上提供)

台灣知名美術指導姚國禎，曾製作「刻在你心底的名字」、「角頭2：王者再起」等美術場景，今年轉戰導演 拍攝短片「家家」，找來影歌雙棲的天后劉若英主演，「一開始完全不敢想，畢竟奶茶姐可說是心目中的天后」，更透露劉若英擔心他初次執導太緊張，不時會下廚或者開車載他到處兜風，才打開他的心結，更曝光劉若英曾害她媽媽哭的私密過往。

劉若英早已是傑出演員，4年前初次執導電影 「後來的我們」評價、票房雙贏，還入圍 金馬獎最佳新導演，不過她深知年輕導演會有壓力，姚國禎提到原本不知要找誰演出，是劉若英知道有這故事，看完劇本後主動與姚國禎長聊，「我們那時聊了2小時，討論這部片裡面的親情、孤獨等概念」，劉若英不僅大方接受化老妝，整部電影全由她一人獨自演出，必須掌握全片節奏，難度不小，無論是場面、節奏調度都難度不小，所幸劉若英非常專業。

全片講述母女親情，劉若英是否有分享什麼故事？姚國禎說短片開頭有一段關於上海餐館的戲，其實是劉若英的生活經驗，「奶茶姐的媽媽年紀也很大了，有次媽媽想吃蛋糕，但因為記憶不好不知道是哪間，她們這對母女就跑遍附近所有蛋糕店」，劉若英推著輪椅載媽媽到處尋找蛋糕店時，那天剛好下雨，而她們駐足在一間蛋糕店前，當時店門還沒開，店員的口氣較為不耐煩，「奶茶姐就有點著急問媽媽，到底是不是這間，結果媽媽急到哭了，這讓奶茶姐非常自責心疼」，姚國禎也將這故事融進自已的創作中，「有時最親近的人，我們更不知道怎麼表達自己的愛」。