蔡康永鬆口做老人版「康熙」張小燕驚爆：已退休了

蔡康永（左起）、張小燕、吳青峰出席蔡康永創作展開幕記者會。（記者李政龍／攝影）

台灣知名主持人蔡康永創作展近日開幕，張小燕和吳青峰擔任觀展嘉賓，兩人分別獲贈一幅作品。這幾天在小S 、周杰倫 、陶晶瑩接力參觀下，作品已經熱銷過半。蔡康永也鬆口，透露認真想過「康熙」再度合體開節目。

蔡康永這次把生活中的感觸文字結合成畫作，一口氣展出超過50幅創作。小S先前在臉書上寫下：「其實可以算了，是我最喜歡的一句話。」正是因為她和另一位女王級貴客，都買走「其實可以算了」。蔡康永笑說：「每次我們見面，她第一句都是髒話，才接著說她的生活，我能理解她被捲入新聞的心情，反正就是盡量傳開心的訊息給她。」

他和小S主持的「康熙來了」至今是台灣綜藝節目中的經典，蔡康永透露，他確實考慮過要做老人版「康熙」，因為不知不覺之間，他和小S都已經成為了演藝圈的前輩，或許可以也邀請一些來賓，聊聊他們對年紀漸長的感觸。這段期間其實一直有人來找他主持，但他自認已經從演藝圈畢業，雖然話沒說死，但主要還是希望呈現更多有趣的內容給觀眾。

蔡康永也收到了大S 的祝福花籃，對於大S和張蘭、汪小菲之間的風波，他表示：「我全部都祝福，大小S她們也都堅強面對，如果大家都願意來這裡看畫，我會很開心。」

蔡康永特別感謝演藝圈好友相挺，張小燕就是他的貴人之一，她笑稱：「我都退休了，但康永邀請我，一定是很重要的事情。」張小燕回憶，過去會找上蔡康永，就是因為他能一針見血、深入淺出且精準地說出重點。而她先前身體微恙，如今已無大礙，還因為戒掉消夜，瘦了10公斤。蔡康永稱讚張小燕很有毅力，打趣「她今天有腰」。

蔡康永（左起）、張小燕、吳青峰出席蔡康永創作展開幕記者會。（記者李政龍／攝影）

張小燕看展後，得出「因果」兩字心得，也佩服蔡康永的勇敢，「他想做這件事情時，大家都覺得很問號，這是很不容易的事情，中年轉行，要放下很多自尊、害怕的情緒。」而她獲贈一幅「還有愛」，幽默期待未來能增值。

「（周）杰倫買了超過一幅畫，陶晶瑩說要把畫放在家裡走廊的末端，還有明星來看畫看到流淚，對我來說都是很大的驚喜，也給了我很大的鼓勵。」他也分享歌手周杰倫選畫原則是「只選開心的」，日前來參觀時直接從目錄和倉庫翻出他沒展的「成為唯一」當場買下。