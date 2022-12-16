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康康、佼佼迎來曙光 狂接尾牙、春酒場子

記者葉君遠／綜合報導​
康康今年接下16場尾牙秀，加春酒已破20場，正四處奔走賺年底紅包財。（圖：康康提供）
康康今年接下16場尾牙秀，加春酒已破20場，正四處奔走賺年底紅包財。（圖：康康提供）

去年底疫情嚴重，幾乎所有台灣企業都取消實體尾牙，今年終於在漫長寒冬後迎來曙光，康康今年尾牙加春酒已接超過20場，黃子佼和Lulu師徒也各有斬獲。康康笑說，「我的『快樂鳥日子』紅了多年，也接私人生日家中開唱，不過唱完後還得在人家客廳坐一個鐘頭，彼此距離太近，難免有些尷尬。」

過往尾牙旺季都是藝人跑場賺紅包財的時候，康康因為能文能武，可主持、可開唱還自己帶樂隊，今年已開始南北跑場，他笑說知道景氣還未完全恢復，願跟企業共體時艱降價，「有時候跟朋友吃飯遇到企業老闆，就邀我去公司唱，跟去年比起來真的好很多。」他前天剛忙完第12張專輯，趁年底前發行，拚明年金曲獎最佳男歌手，接下來要宣布明年辦慶祝出道25周年演唱會，「我本想等30周年辦，但那時我60歲了，還能不能唱都難說。」

黃子佼(右)和Lulu今年都接到10場以上的秀。（圖：東森提供）
黃子佼(右)和Lulu今年都接到10場以上的秀。（圖：東森提供）

尾牙秀復甦的還有黃子佼和Lulu，Lulu經紀人說，去年疫情重創，接到的實體尾牙陸續被通知改成線上，最終實體一場也沒有，今年不同了，「目前接到7、8場，還有些在談，應該會維持往年10場的紀錄。」她才剛拿下出道以來第一座金鐘，卻不會因此喊價，「很多是合作愉快的老客戶，我們甚至降價演出。」而她的師父黃子佼也不因拿獎而漲價，近來慢慢恢復尾牙版圖，疫情前他最高紀錄曾飆到20幾場，那時已達人生事業巔峰。

黃子佼去年被砍到沒有實體場，線上的縮減至1、2場，而今年隨疫情壓力減緩，目前談定超過10場，企業、廠商的景氣雖然還沒回復，但疫情讓眾多藝人今年有機會賺個小紅包。

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