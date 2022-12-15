郭書瑤「師大公園地下社會」扮女打仔 不擔心受傷破相

郭書瑤學武術打戲很多。（圖：阿榮影業）

改編自台灣作家林峰毅著作之同名暢銷小說「師大公園地下社會」今日公布女主角陣容，姚愛寗、郭書瑤、連俞涵卡司曝光。姚愛寗劇中將北漂築音樂夢，郭書瑤化身「最美女戰神」，為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表，連俞涵則詮譯書店 女老闆，與她文青形象相當符合。

「師大公園地下社會」講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我。該劇日前正式開拍，繼李玉璽、陳零九、吳思賢三位男主角之後，再公布三位劇中女主角。

姚愛寗扮演樂團女主唱，角色率性、做自己，又跟一群樂團夥伴為夢想前進的模樣，一直是她很嚮往的女性角色。劇中北漂追夢的經歷也跟她本人類似，她回憶：「我也是從高雄上來台北，很能理解剛上來那種徬徨、對這個地方的陌生感，當時只要有人對我伸出援手，就覺得對方是個好人。」

郭書瑤在劇中顛覆以往角色飾演女打仔，她表示原本就對武打戲非常有興趣，「很少有女性角色以打戲為主，之前很想學鏡頭武打，在疫情 前，本來還安排了要去海外學語言跟鏡頭武術。」

談到拍動作戲會不會害怕受傷或破相？郭書瑤倒是一點都不擔心，敬業掛保證，「我們有專業指導，加上我很注重不能讓受傷耽誤正戲，所以我盡全力不讓自己受傷。」話鋒一轉戰鬥值爆棚：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？！」

連俞函扮演文青書店女老闆。（圖：阿榮影業）

連俞涵繼「茶金」後，在「師大公園地下社會」將飾演「末日書店」老闆娘，日前加入劇組拍攝，她搞笑說，「很久沒有演出現代的角色，很期待！」她透露原本就很喜歡原著出版社出的書籍，沒想到有機會可以變成影像作品，十分開心可以參與。

「師大公園地下社會」由阿榮影業製作，由曾以「花甲男孩轉大人」入圍 金鐘獎戲劇類節⽬攝影獎的林正忠執導，幕前幕後集結堅強金獎陣容。