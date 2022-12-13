歐陽靖分居兩年 簽字離婚日本夫：最好結局

歐陽靖經常分享育兒經。（取材自臉書）

台灣女星歐陽靖與日本攝影 師老公小菅亮輔(RK)交往五年，2020年3月登記結婚並宣布懷孕喜訊，無奈正當疫情 爆發，歐陽靖早早決定返台待產，怎奈疫情延燒大爆發，她產後無法回日本，夫妻長達兩年分居兩地，數度傳出婚變，她12日宣布離婚，發文提到，「雖然沒了夫妻身分，但反而成為了朋友。」

歐陽靖拍了一張全家福，提到「最好的結局就是這樣吧？這是我能想到最幸福的畫面」，前夫RＫ從日本赴台簽字，她說：「自從當媽媽之後，我變了，我想追求自在的人生。謝謝他願意放手。我們和平協議離婚，謝謝他願意放手。」

歐陽靖媽媽譚艾珍PO文笑說：「晚上都不敢接電話哪！」並分享RK與女兒簽字後的真實狀況，透露：「以後女婿變成兒子啦！」

譚艾珍表示，12日下午歐陽靖與RK辦好手續後返家，女婿RK進門一看到她就抱著哭，一直說「對不起媽媽⋯」，她也抱著安慰他說：「我永遠是你的媽媽啊。」她並感嘆，女兒這三年過得不容易，「從憂鬱到堅強、從被動到主動、從不甘心到開朗自在⋯她一直都在修煉與改變！」自己只能陪伴與照顧，無法插手、批評、干預，認為這是歐陽靖的人生課題。

對於女兒與女婿最終的結局，譚艾珍也認為：「夫妻相處好聚容易好散難！能夠這麼和平愉快的好散真是修得好緣好福報！這一切都是阿靖自己心念改變得好、產生了量子效應。先放下罣礙才能得到自在！」