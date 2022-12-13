吳慷仁、邵雨薇愈愛愈高調 新戲也要打擂台

傅孟柏(左)、邵雨薇在「商魂」中演出夫妻。（圖：欣蘭提供）

台灣藝人吳慷仁、邵雨薇穩定交往多年，愈愛愈高調，兩人各自有新戲將推出，記者會一前一後辦，形成自家人打擂台、尬場的局面，吳慷仁為主演的「模仿犯」宣傳，大吐19歲在電視台工作秘辛，邵雨薇在「商魂」中扮演男主角傅孟柏的妻子，在外展現商人妻的交際手腕，在家則是賢內助。

Netflix 獨家華語影集「模仿犯」，由吳慷仁、庹宗華、姚淳耀、江宜蓉、侯彥西等人主演，演員分享拍攝點滴，令吳慷仁想起19歲時在電視台擔任助理編導的經歷，「帶子剪不好，就會被導播罵，但看到侯佩岑，我會：哇～她真的好美」，還笑說也會看到穿豹紋裝的主播張雅琴，他照樣會「哇～」，回想當年，他說當時「只是混口飯吃」，攝影 棚內很冷，若拿到電視台的保暖外套，會有種身為「電視台一份子」的驕傲感，不過，這工作做了數月後，他就去當兵了。

由傅孟柏、邵雨薇、李國毅、市原隼人主演，集結台、日豪華卡司的原創影集「商魂」，演員們也齊聚為戲宣傳，首度赴台參與台劇 演出的日星市原隼人，分享此行最難忘是第一天就是受傅孟柏邀請到家中吃晚飯，他大呼每一樣台菜都很美味，合作演員的熱情待客之道，也令他感動：「高興地快要哭了」。

「商魂」中，邵雨薇總以洋裝造型現身，服裝柔美讓人想拉起裙襬跳舞，但她始終找不到機會表演，後來在一場夫妻對手戲時，她便刻意設計小轉圈走向傅孟柏，呈現甜蜜的夫妻情調，被主持人黃子佼笑說：「以後就這樣對付吳慷仁」。