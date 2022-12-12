昔抱定不婚不生 況明潔認了「公主病」驚揭婚12年真相

況明潔宣傳主演的戲劇「南國小太陽」。(圖:大愛電視提供)

台灣女星況明潔主演「南國小太陽」，劇中扮演一位工作能力很強，照顧3個孩子無微不至的女強人，現實生活中，日前她曾在社群 平台曬出當年「城市少女」時期的訪問舊照，對照今日依然凍齡，12日她為戲宣傳，透露與老公劉紀軍從交往到結婚12年，曾因老公的一句話，一氣之下飛到美國。

況明潔過去曾抱「不婚不生」主義，她回憶，應是小時候家裡開幼稚園，從小就看到家長們每日一早送孩子上學，接著匆忙去工作，遇到加班，還得擔心孩子沒人接，從小耳濡目染，擔心日後事業、家庭無法兼顧，因此一直堅持不婚，直到和老公交往5年後決定結婚，和老公的2個孩子相處就像朋友，還會從聊天中套出他們的交友狀況給予意見。

況明潔在大愛劇場「南國小太陽」中面對老公外遇崩潰。(圖:大愛電視提供)

2人結婚12年，況明潔坦言自己一開始有公主病，不願認錯的她，第一年頻繁吵架，還因老公一句「我不是王子」，氣到飛到美國，後來經過重新思考、改變心態，才又在一起，夫妻至今幾乎沒吵過架。

況明潔與老公家族都有長壽基因，認為目前最重要的就是照顧好自己的身體，還幫老公調整飲食，「往年很多息肉，今年健康檢查一個息肉都沒有，但我也擔心大腸的健康，腸子非常漂亮，我身高160公分、48公斤，體脂肪卻30多超標，肌肉 量少了9公斤，現在要再加強重訓訓練肌肉，另一個問題就是膽固醇。」2人感情好到約好生命最後一段也要「手牽手一起走」。