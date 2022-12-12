我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

昔抱定不婚不生 況明潔認了「公主病」驚揭婚12年真相

記者陳慧貞／即時報導
況明潔宣傳主演的戲劇「南國小太陽」。(圖:大愛電視提供)
況明潔宣傳主演的戲劇「南國小太陽」。(圖:大愛電視提供)

台灣女星況明潔主演「南國小太陽」，劇中扮演一位工作能力很強，照顧3個孩子無微不至的女強人，現實生活中，日前她曾在社群平台曬出當年「城市少女」時期的訪問舊照，對照今日依然凍齡，12日她為戲宣傳，透露與老公劉紀軍從交往到結婚12年，曾因老公的一句話，一氣之下飛到美國。

況明潔過去曾抱「不婚不生」主義，她回憶，應是小時候家裡開幼稚園，從小就看到家長們每日一早送孩子上學，接著匆忙去工作，遇到加班，還得擔心孩子沒人接，從小耳濡目染，擔心日後事業、家庭無法兼顧，因此一直堅持不婚，直到和老公交往5年後決定結婚，和老公的2個孩子相處就像朋友，還會從聊天中套出他們的交友狀況給予意見。

況明潔在大愛劇場「南國小太陽」中面對老公外遇崩潰。(圖:大愛電視提供)
況明潔在大愛劇場「南國小太陽」中面對老公外遇崩潰。(圖:大愛電視提供)

2人結婚12年，況明潔坦言自己一開始有公主病，不願認錯的她，第一年頻繁吵架，還因老公一句「我不是王子」，氣到飛到美國，後來經過重新思考、改變心態，才又在一起，夫妻至今幾乎沒吵過架。

況明潔與老公家族都有長壽基因，認為目前最重要的就是照顧好自己的身體，還幫老公調整飲食，「往年很多息肉，今年健康檢查一個息肉都沒有，但我也擔心大腸的健康，腸子非常漂亮，我身高160公分、48公斤，體脂肪卻30多超標，肌肉量少了9公斤，現在要再加強重訓訓練肌肉，另一個問題就是膽固醇。」2人感情好到約好生命最後一段也要「手牽手一起走」。

況明潔宣傳主演的戲劇「南國小太陽」。(圖:大愛電視提供)
況明潔宣傳主演的戲劇「南國小太陽」。(圖:大愛電視提供)

肌肉 社群

上一則

邁入40一枝花 張鈞甯愛情保持期待：緣份未到不強求

延伸閱讀

司機搬貨撲倒致椎間盤突出 醫師提醒嚴重恐失禁

司機搬貨撲倒致椎間盤突出 醫師提醒嚴重恐失禁
全身痛不是「公主病」是纖維肌痛症作祟

全身痛不是「公主病」是纖維肌痛症作祟
女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善
運動趣／60歲後 每天做6件事增加肌肉量

運動趣／60歲後 每天做6件事增加肌肉量

熱門新聞

吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
李雲迪。圖／摘自微博

李雲迪北京嫖娼消失1年 首度現身吐4字心聲

2022-12-07 11:55
關之琳一直是很多男性心目中的女神。（取材自微博）

甘願當情婦？關之琳舊片被挖出 驚吐：什麼都試過

2022-12-07 03:12

超人氣

更多 >
70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使
加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網