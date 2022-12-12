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劉若英「瞬間老化」認不出 整頭白髮、滿臉皺紋照曝光

記者黃保慧／即時報導
劉若英獨挑大樑演出。（圖：甲上娛樂提供）
劉若英獨挑大樑演出。（圖：甲上娛樂提供）

影后劉若英暌違5年演出最新電影短片「家家」，獨挑大樑演出，細膩演繹母女間動人關係，片中演到老年時期的她，特別為戲化老妝，上戲前總要歷時4小時的特殊化妝過程，但變身「老婆婆」的完妝成果讓她相當滿意，與平時凍齡的樣貌差太大，卻也笑稱「都快認不出自己！」

劉若英畫老妝扮成老婦吃足苦頭犧牲大。（圖：甲上娛樂提供）
劉若英畫老妝扮成老婦吃足苦頭犧牲大。（圖：甲上娛樂提供）

劉若英透過監製五月天阿信看到「家家」劇本，對於幽微而動人的母女關係描寫相當有感觸，先主動聯繫了導演姚國禎，一開始是想給予故事一些想法與協助，但越是深入了解與多次討論後，卻逐漸成為最了解「家家」的人：「劇本裡母女間的情感刻畫，也會讓我開始思考自身跟媽媽之間的關係。」而最後她也欣然決定出演。

劉若英暌違5年演出最新電影短片「家家」。（圖：甲上娛樂提供）
劉若英暌違5年演出最新電影短片「家家」。（圖：甲上娛樂提供）

接演後的劉若英除了角色功課外，在面對畫老妝扮成老婦時，也吃足苦頭犧牲大！導演姚國禎表示，劉若英對於劇本的設定相當認同，進而也對老妝這件事情躍躍欲試，同時主動騰出時間讓特化團隊一次一次的進行測試。

劉若英暌違5年演出最新電影短片「家家」。（圖：甲上娛樂提供）
劉若英暌違5年演出最新電影短片「家家」。（圖：甲上娛樂提供）

劉若英為了準備長達30分鐘的獨角戲，消化大量的台詞，做了相當多的功課與自我磨練，就為了內化與塑造角色，她常常在顧完孩子入睡後，半夜在家裡自我演練，練習到情緒較為激烈的台詞時，還曾被家人誤以為是在罵孩子，令她莞爾一笑。導演姚國禎也透露，片中劉若英有許多看似不經意說出的台詞或呢喃，「其實都是奶茶姐按本一字不漏的背出來，她是非常用功認真敬業強大的演員，令人很敬佩！」

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