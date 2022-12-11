74歲黃西田 「草地狀元」主持23年謝幕

黃西田感謝製作單位送上翻糖蛋糕。（圖：陳靜子提供）

台灣現存最長壽的行腳節目「草地狀元」驚傳收攤，製作團隊日前與黃西田舉辦慶功宴暨歡送會，在溫馨的氣氛中為23年的節目畫下句點。74歲黃西田雖然不捨，但一個節目主持了23年，他覺得「真的太久了」，因此決定暫告一段落。

黃西田感嘆，當年他接下「草地狀元」主持，因為和他擅長的唱歌截然不同，大概一年就萌生退意。當時就讀小五的兒子黃耀慶聽到黃西田和太太討論，私下告訴媽媽，老師鼓勵全班都要收看「草地狀元」。黃西田因為兒子的一句話主持至今，並在2006年獲得金鐘獎肯定。

當節目快接近20年時，黃西田再次考慮去留，三立集團創辦人張榮華期許他至少要做滿20年。黃西田遵守承諾，一轉眼已經來到23年，「我想已經達標了，也寫下了新的里程碑，所以想先休息一下。」黃西田表示，他雖然體力沒問題，但隨著重心轉至幕後，他確實想要輕鬆一點，太太也支持他好好休息，未來有機會再出發。

黃西田現在在番薯電視台擔任幕後職，身體狀態保養得宜。他受訪時笑稱，一直都把工作視作快樂的事情。很多觀眾都好奇他怎麼不會老，黃西田也說不上來，或許時常跟年輕人在一起，加上太太的陪伴與照顧，讓他每天都能保持開心和活力。