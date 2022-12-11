洪榮宏出道45年首攻蛋 江蕙贈花祝福

洪榮宏以經典歌曲「一支小雨傘」開場，率舞者一起唱跳。（記者李政龍／攝影）

台語歌王洪榮宏出道45年，日前首度破蛋，票房滿九成，他一連帶舞者唱跳「一支小雨傘」、「相思雨」等歌，感性表示：「大家很久沒見面了，經過三年的時間，疫情 打亂我們的生活，也不知道未來會如何，但今天很多朋友來這邊看我，我真的很感動，也要跟大家說一聲『謝謝』。」

開場洪榮宏背對觀眾演唱「阿宏的心聲」，後方播出他入行的回憶錄影片，而後最小的弟弟洪榮良穿著紅色亮片西裝現身Cosplay爸爸洪一峰，重現當年洪一峰帶兒子入行的過往，感謝現場粉絲對於自己兒子的支持。而大弟洪敬堯也上台與洪榮宏合唱多首並幫忙伴奏，最後三兄弟齊獻唱「阿爸」懷念父親，令人動容。

洪榮宏坦言之前跟嫩妻張瀞云吵架，分開七、八個月，「但我們現在感情越來越好了」，而後換上桃紅色西裝，迎接老婆登場合唱「雲中花」，張瀞云也打趣：「夫妻要維持就是要有共同的興趣，我們現在最大的興趣就是『玩小雞雞』。」一旁的洪榮宏聽了嚇一跳，才意會到是指養雞一事，「養雞很好玩，雞會生雞蛋 給我們吃，然後下一頁，這段不講」，讓人聽了霧煞煞，才發現他是透過麥克風在指示控制提詞機的工作人員，相當直率。

洪榮宏(左)與老婆張瀞云合唱放閃。（記者李政龍／攝影）

洪榮宏首度破蛋，曾與他有過舊情的江蕙大方贈花祝福，花牌寫道「祝洪榮宏演唱會，演出成功」，立刻吸引入場粉絲搶拍。洪榮宏開唱前得知此事，也透過經紀人表示「真的很謝謝二姐，帶念這分情誼，然後，雖然她沒有來，沒關係，我謝謝她送我的花，我會賣力演出」，包括張文綺、苗可麗、黃鐙輝、陳漢典等星友也到場朝聖。