與秦昊婚變？ 伊能靜笑：我也在狗仔爆料現場

伊能靜為了兒子的NFT作品返台宣傳。（記者王聰賢／攝影）

兩年多沒返台的伊能靜，為了兒子庾恩利的NFT 作品日前出席OneOffs NFT國際藝術博覽會，她提到兒子目前在布拉格拍片，只好代子出征。她和大陸男星秦昊再婚，經常在社群網站 高調放閃，日前卻因為一支流淚影片傳出婚變消息，她受訪時澄清：「我跟某抖(抖音)合作十多年了，出了新的濾鏡，純粹是想考驗一下演技，就是流量置換（衝流量），大家想多了。」

大陸狗仔之前爆料秦昊密會一女用餐，兩人還握手，後來伊能靜又發出眼眶含淚的特效影片，讓兩人婚變消息不脛而走。伊能靜大笑：「那女生我也認識，我自己也在場，我和老公秦昊很好沒事的」。她打趣說：「他（秦昊）現在真的是頂流了！一舉一動受到矚目，連握個手都可以上熱搜頭條，我終於等到這一天了！」

伊能靜大讚老公對於育兒親力親為，近期她出國陪伴兒子一走就是一個多月，女兒米粒特別愛爸爸，就由老公一打一帶女兒。伊能靜也公開表達對秦昊的感謝，「我們有事都會分享的，我老公是金牛座的，愛放在心裡，這8年來對我很包容，我們有默契允許對方做自己，我們是很好的戰友」。

兒子庾恩利擔任「Theirverse」創辦人及藝術總監，探討中性議題的虛擬角色，由他帶領一群Z世代藝術家及工程師組成的團隊，今年7月正式發行NFT的首日就登上了NFT最大交易所OpenSea第5名，其中作品「變裝皇后」更在蘇富比拍賣 行以30萬港幣（約3.8萬美元）成交後，獲美術館和銀行收藏，是國際拍賣行裡罕見由20歲的年輕藝術家創下的佳績。

提到兒子的作品伊能靜驕傲全寫在臉上，她說和兒子目標一致，就是庾恩利要成為一個很好的多媒體藝術家，而且好好完成他當導演的夢想。伊能靜透露，恩利目前正在創作詞曲，將會由兒子製作音樂由她演唱，放在虛擬世界裡永生。至於被問到前夫哈林相關問題，伊能靜也打趣說：「這都上輩子的事！大家趕緊喝孟婆湯。」