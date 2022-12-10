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李立群單獨吃飯 吐「妻子有糖尿病」

​​娛樂新聞組／綜合報導​
李立群和太太林麗欽結婚多年。（取材自微博）
李立群和太太林麗欽結婚多年。（取材自微博）

70歲台灣演員李立群7月從上海返台生活，日前他被問到吃飯時身邊怎麼都沒有老婆林麗欽陪伴？他大方表示，因為太太有糖尿病，吃的食物不一樣才需要分開吃，更表示：「自己活明白了，如果較真（計較），那就是煩惱和痛苦」。

中時新聞網報導，李立群早年認識了李國修二嫂的妹妹林麗欽，女方小他9歲，兩人一見鍾情，交往8個月決定結婚，生了2男1女，後來李立群上主持人金星的節目，表示自己是在傳統家庭長大，當年他與母親、老婆同住一屋簷下，李母個性強勢，直到李母91歲過世，太太才透露過去數十年婆媳不合往事，讓李立群直言當年太糊塗，「我說妳（林麗欽）太了不起了」。

最近，李立群退休生活開始後，反而很常在社交平台上與粉絲互動，時不時就能見到他高調秀恩愛，無論是外出吃飯或者在家裡，都能看見李立群對著鏡頭，為大家介紹自己的妻子，霸氣說：「這是我的老婆，麗欽。」

李立群返台生活後，仍常透過網路和粉絲報告聯絡近況，網友發現常看到李立群一個人做菜、一個人吃飯，好奇太太林麗欽怎麼不在身邊？李立群則說，過去因為工作常跟妻子分隔兩地，生活習慣、起床和吃飯時間都不一樣了，林麗欽因為有糖尿病，需要吃低糖飲食，才沒辦法和他同吃一鍋飯，夫妻倆各做自己要吃的飯，「老來伴也有老來伴的秩序」。

李立群笑說在大陸拍戲久了，回台灣真感覺脫節，哪裡都不認識，有一回看著國父紀念館有點眼熟，好一陣子才想起來以前就在這裡演戲辦典禮。

糖尿病 退休

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