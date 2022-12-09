才率華燈小姐去「露營」 林心如又開寵物民宿

林心如(右)在實境秀「光露營就很忙中」自己紮營。(圖：TVBS提供)

林心如 挾「華燈初上」轉進實境秀節目，首季拉著原班人馬攻露營，而下一季規畫已出爐，改做寵物民宿 。另一廂，遭遇事業挫敗的羅志祥 東山再起，連接兩個實境秀，竟巧合的也是露營和寵物，加上陶晶瑩接下台視的新綜藝也跟寵物有關，沒想到，寵物會成為2023年綜藝新主流。

林心如從戲劇跨綜藝，率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營參與實境秀「光露營就很忙了」。節目其實還沒播出，製作單位已如火如荼打造出第二季內容。新一季林心如不變，另找全新五人班底推「光開門就很忙了」，將從零到有打造鄉間民宿，主題繞著寵物和研發菜單。

露營節目正熱，羅志祥復出第一個新實境秀「從零開始」正是露營，還沒播出又接了另一檔真人寵物實境秀「TOP DOG」，以6名成員一起幫流浪動物找家的主架構，圍繞在明星和動物之間真實互動。巧的是，羅志祥節目的軌跡跟林心如極為相似，而且兩邊都還沒推出，各界都在觀望成績。

寵物意外成了節目主軸，吳姍儒懷孕時接下TVBS「萌寵明星粗乃玩」，帶著長毛臘腸狗「呵喜」，每集跟不同來賓及他們的寵物四處旅遊，如今已懷孕八個月了，節目一路拍到第二季，製作單位表示會等她去生產，看生完後要不要回來接上。