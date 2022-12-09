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罕見提婚姻 林青霞：邢李㷧娶我代價很大

記者陳建嘉╱綜合報導
林青霞受訪提及對丈夫有歉意，因為邢李㷧娶了她，付出最大的代價。(記者沈昱嘉／攝影)
林青霞受訪提及對丈夫有歉意，因為邢李㷧娶了她，付出最大的代價。(記者沈昱嘉／攝影)

「東方不敗」林青霞近期喜事不斷，先是過生日、香港大學頒發榮譽博士、又出了第4本書「青霞小品」，她近日受訪罕見談及丈夫邢李㷧以及女兒，並說自己這本書雖然是提到生活點滴，但很少提到丈夫邢李㷧以及女兒們，照片當然是一張也沒放，原因也隨之公開。

林青霞透露家人都很低調，「我先生跟我幾個女兒，我覺得我對他們非常有歉意，因為我先生娶了我，他付出最大的代價，有時候要在媒體出現，我的女兒們也不喜歡曝光，我是禁忌，不能寫他們的，只能偶爾透露一點點，沒讓他們知道。」

至於問到要以作家林青霞的身分來看這本書，還是要以大明星的身分來看這本書？林青霞表示，「對不起，我也不是作家，我也不是大明星，我是個寫文章的人，我現在只能承認這個。」

林青霞日前出席見面會，透過寫作把心裡感受寫出來，曾問白先勇要怎麼寫作？白先勇建議她把心裡的話寫下來就好，林青霞謙虛笑說：「我只會寫心裡的話，我又沒才華，看得書又不多。」

不過白先勇讚賞她：「散文我覺得貴在於『真』，我唸青霞文章有個感覺，最重要真善美，很講心裡話。文章看得出，青霞是個善良的人，因為『真因為善所以美』。」林青霞反應很快地回：「那白老師也很美囉。」

林青霞(右)受訪提及對丈夫有歉意，因為邢李㷧娶了她，付出最大的代價。圖左為白先勇...
林青霞(右)受訪提及對丈夫有歉意，因為邢李㷧娶了她，付出最大的代價。圖左為白先勇。(記者沈昱嘉／攝影)

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