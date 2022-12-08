石知田不藏了 最赤裸的自我公開 新身份「金手指」

石知田藝術才能爆發，畫作登上國際品牌。（祖與占影像製作提供）

台灣新生代演員石知田，今年甫以作家身份出版的第一本散文集「石光乍現」，近期斜槓身份再添一項。他與國際知名配件品牌推出聯名合作，特別選在生日發表佈聯名，除了是一份禮物和記錄，也是希望與粉絲們有更多的互動和連結：「他們一直給我滿多能量的，總覺得能跟他們一起使用我設計的東西，似乎會有夥伴的感覺吧！」

石知田幾年前曾因工作親訪墨西哥 畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的藍屋，之後深受啟發，認為畫畫可以是「很生活感的事」。工作之餘的碎片時間，石知田開始透過「手指」在手機 上作畫，一直到啟動聯名計劃，他打趣說本來以為自己會以「食指畫家」的名義出道，但後來覺得真的是「工欲善其事，必先利其器」，還是希望能將作品以最細緻完整的狀態呈現，畫畫的器具才升級成觸控筆和平板。

石知田這次合作，其實背後也藏有小粉絲的偶像崇拜。石知田笑說：「那時正好我很喜歡的畫家Basquiat也推出聯名系列，就覺得如果可以把自己的畫也放到手機殼上，感覺自己也跟偶像同框了。」