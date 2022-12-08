杜汶澤成為台灣選舉「首投族」 自爆選的人全沒上

杜汶澤。（記者李政龍／攝影）

50歲港星杜汶澤8日出席時尚慈善晚會，他日前拿到台灣身分證，更因此能參與台灣選舉，成為首投族，他笑認自己所有選票都有投，但投的人都沒有當選：「大家都很尊重投票 結果，不過有些人會因為自己支持的候選人沒當選氣噗噗，但我還好，可能我第一次參與，對這裡的情感沒這麼深，才會比較客觀吧！」

杜汶澤參與投票後，看到媒體報導有人將沒投的選票帶回家後遭警方約談，他認為是很有趣的一個現象。另外，杜汶澤透露，近期會透過台港文化交流協會，提供200萬元台幣（6.5萬美元）的聖誕禮物，給100名在台唸書的香港 學生，預計每人能拿到2萬元台幣。

日前金馬影展期間，杜汶澤赴影廳欣賞香港導演張琬婷籌備10年的紀錄片「給十九歲的我」，遇到不少影迷爭相合照，他笑說：「遇到同鄉很開心，但台灣政府還沒開放香港人來旅遊，其實香港人很愛來台灣，我以前一年都會來台灣10到15次，平均2、3個禮拜就來一次，這些遊客對台灣經濟都很有效益。」

杜汶澤經營食品買賣有成，提到即將推出的「蕃茄豆腐龍膽石斑魚湯」，他先笑說是「純粹撈錢」，不過隨即解釋 ：「這也不是說幫助台灣農產品，只是石斑魚的銷量不知道為何變這樣，但台灣的龍膽石斑現在外銷日本 ，那是台灣最大的進口市場，有聽說龍膽石斑在日本變沙西米。」也指出，自己原本就是希望在春節來之前推出鴛鴦鍋，本來是打算麻辣鴨血配白湯，但剛好遇上台灣龍膽石斑外銷困境，因此就讓其入菜，希望能將台灣的農產品推廣到全世界。