林青霞罕提婚姻 丈夫邢李㷧為了娶她「付出最大代價」
「東方不敗」林青霞近期喜事不斷，先是過生日、香港大學頒布榮譽博士、出了第4本書「青霞小品」，更登上TVBS節目接受訪問，罕見談及丈夫邢李㷧以及女兒，並說自己這本書雖然是提到生活點滴，但很少提到丈夫邢李㷧以及女兒們，照片當然是一張也沒放，原因也隨之公開。
林青霞透露家人都很低調，「我先生跟我幾個女兒，我覺得我對他們非常有歉意，因為我先生娶了我，他付出最大的代價，有時候要在媒體出現，那麼我女兒她們也不喜歡，我是禁忌，不能寫他們的，偶爾透露一點點，沒讓他們知道，也無傷大雅。」
至於問到要以作家林青霞的身分來看這本書，還是要以大明星的身分來看這本書？林青霞表示，「對不起，我也不是作家，我也不是大明星，我是個寫文章的人，我現在只能承認這個。」
林青霞日前出席見面會，透過寫作把心裡感受寫出來，曾問白先勇要怎麼寫作？白先勇建議她把心裡的話寫下來就好，林青霞謙虛笑說：「我只會寫心裡的話，我又沒才華，看得書又不多。」不過白先勇讚賞她：「散文我覺得貴在於『真』，我唸的青霞文章有個感覺，最重要真善美，很講心裡話。文章看得出，青霞是個善良的人，因為『真因為善所以美』。」林青霞反應很快地回：「那白老師也很美囉。」整場互動滿滿，就連導演朱延平、前總統夫人周美青也是座上賓。
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