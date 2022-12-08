林青霞罕提婚姻 丈夫邢李㷧為了娶她「付出最大代價」

林青霞分享書寫過程。(記者沈昱嘉／攝影)

「東方不敗」林青霞近期喜事不斷，先是過生日、香港 大學頒布榮譽博士、出了第4本書「青霞小品」，更登上TVBS節目接受訪問，罕見談及丈夫邢李㷧以及女兒，並說自己這本書雖然是提到生活點滴，但很少提到丈夫邢李㷧以及女兒們，照片當然是一張也沒放，原因也隨之公開。

林青霞透露家人都很低調，「我先生跟我幾個女兒，我覺得我對他們非常有歉意，因為我先生娶了我，他付出最大的代價，有時候要在媒體出現，那麼我女兒她們也不喜歡，我是禁忌，不能寫他們的，偶爾透露一點點，沒讓他們知道，也無傷大雅。」

至於問到要以作家林青霞的身分來看這本書，還是要以大明星的身分來看這本書？林青霞表示，「對不起，我也不是作家，我也不是大明星，我是個寫文章的人，我現在只能承認這個。」