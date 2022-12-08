「想見你」曝電影海報 柯佳嬿秀清純背影

柯佳嬿回歸主演「想見你」電影版。（視頻截圖）

許光漢、柯佳嬿主演台灣現象級戲劇「想見你」自從確定開拍電影 版以來，一直廣受各界期待，即便就連韓劇 版「想見你」都已拍畢，預計明年上檔，電影版「想見你」仍無下文，最近官方粉絲團釋出新海報，網友詢問上映日期，小編也親回兩字。

電影「想見你」無預警釋出新海報，只見許光漢身穿紅色西裝，背著畫筒撐傘在雨中奔跑，想追上前方身穿高中制服的柯佳嬿，貼文寫著：「雨中的背影，是記憶中模糊的妳。我往前跑，試著想要告訴妳──『我，想見你』。」讓人好奇故事發展。

「想見你」電影版海報釋出。（取材自「電影想見你」粉絲團）

柯佳嬿雖已37歲，但穿上高中制服、學生裙搭配及膝白襪黑鞋，看起來完全就像高中女生，也讓人好奇電影「想見你」是否延伸在劇集之後的故事，男女主角是否又會在穿梭時空之間，發生另一段冒險？

因為海報上寫「COMING SOON」，代表也許很快就要上映，立刻有網友好奇所謂的「近期」，會不會跟許光漢另一部即將在明年2月上映的奇幻喜劇「關於我和鬼變成家人的那件事」撞期。

許光漢回歸主演「想見你」電影版。（視頻截圖）

不過「電影想見你」粉專小編回「你猜～」、「請猜想見你的近期是哪種近期」。讓眾多網友急問「什麼時候要上映」、「近期是過年前還是過年後？不要這樣吊人胃口啦～」，好奇電影到底是何時才會上映。