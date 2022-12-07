遭指暗諷汪小菲被出征 蔡康永「清空微博」疑力挺大小S

蔡康永與大、小S交情好。（圖：中天提供）

台灣知名主持人蔡康永過去曾與小S一同主持《康熙來了》，與大S 私下也有好交情。近日大S與汪小菲 離婚後風波不斷，蔡康永近日發文則被懷疑是在暗諷汪小菲，7日卻傳出蔡康永微博 全部清空，甚至取消關注所有帳號，外界瘋傳這是在無聲力挺好友。

蔡康永上個月25日在Instagram分享一段文字，內容中寫道：「『你怎麼能這麼自私』『怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些也都是「能力」啊」，但卻被外界解讀成是在暗諷汪小菲一家人，留言區則被許多中國網友攻占砲轟。此外，還有中國網友拿出過去蔡康永發出的幾篇內容，直指內容與大S有關。

事實上，蔡康永從9月開始就在Instagram接連PO出一系列「有些話 我一直替你收著」語錄，最近曾提到「愛錢，也算是一種愛，但通常是單戀。」、「戀床者的小心思」、「如果可以從上面看迷宮，就不會一直在迷宮裡面鬼打牆。如果可以從上面看自己，就不會一直在自己裡面鬼打牆。」被網友懷疑與大S有關。