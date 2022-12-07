金鐘主持廖科溢才閃婚 爆連劈N女 沒交往卻調情要裸照

廖科溢是兩座金鐘得主。（本報資料照片）

兩座金鐘獎得主、45歲外景主持人廖科溢7日高調公開和TVBS資深主播秦綾謙再婚，豈料卻傳出男方疑似在交往時同時劈腿。媒體報導，男方與秦綾謙交往期間，也同時與A女同居，同時與B女、C女有染，時間重疊也讓廖科溢被冠上時間管理大師封號。

A女爆料 同居卻驚覺他娶別人

鏡周刊報導，A女表示與廖科溢已交往一年並同居，原本是廖科溢的粉絲，去年廖科溢主動私訊，甚至還主動提供身分證配偶欄向A女證實已離婚，後來發現廖科溢手上有戒指，當時廖科溢謊稱是廠商贊助，昨天廖科溢喜訊曝光後，A女才驚覺這是他和秦綾謙的婚戒。

B女爆料 曾半年為他墮胎 2次

此外，據ETtoday報導，陸續有B女、C女出面爆料，B女自稱為廖科溢墮胎過2次，也是在臉書 認識，廖科溢起先還承諾她「有了就生啊，就結婚」，甚至還在爸媽面前叫她老婆，但交往半年就懷孕兩次，最後廖科溢發現她懷孕直接冷處理，她最後只能痛心墮胎。

ETtoday更報導，受害者C女也是在臉書與廖科溢認識，兩人雖然沒交往，但從兩人對話來看，男方常使出瘋狂調情攻勢，還曾向C女要裸照，C女問他：「你愛我嗎？你愛我才給。」廖科溢則先說愛，但拿到照片後卻反悔說「都是被逼的」，讓C女相當氣憤。

V女爆料 他第一段婚姻就出軌

另據自由時報報導，V女出面爆料，在2015年廖科溢還在第一段婚姻時，就曾找她出軌，兩人還會互傳私密照，還透露廖科溢身體上有幾個特徵。

除此之外，廖科溢還被爆料劈腿亞旅台女副總，且該名女副總同時也是廖科溢的經紀人，女副總坦言對於廖科溢再婚秦綾謙相當意外，不過仍給予祝福。

廖科溢剛針對劈腿爆料在臉書回應，他表示爆料部分真假參半，但他承認自己確實處理失當的問題，「在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。」他強調和秦綾謙結婚是經過深思熟慮，對於爆料，他不會謾罵也不會互咬，他選擇一肩扛起，自己承擔。新婚妻子秦綾謙剛也回應「男方已有回應囉，感謝關心。」

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