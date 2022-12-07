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曾之喬洋裝開深V露春光 法國男「激情親吻她」

記者楊起鳳／即時報導
曾之喬在法國拍廣告小露美背。（圖：華研國際提供）
曾之喬在法國拍廣告小露美背。（圖：華研國際提供）

今年9月曾之喬飛到歐洲出席時裝週，看秀之餘也開啟「上工模式」，為各項不同的工作進行拍攝，日前她公開首次在歐洲拍攝動態廣告，她開心地直呼：「很自在，很好玩！」

曾之喬是頭一回赴法國拍攝廣告，亦是初次與當地的團隊合作，她表示因為是從法國攝影師的視角來看華人女明星，加上自己的心情也被身邊瀰漫的歐洲氣息影響，意外呈現出跟平時在台灣看到十分不同的一面。曾之喬在廣告中穿上露出高肌膚比例的性感開襟洋裝，而一行人大陣仗地在街頭拍攝，不免引發路人圍觀，曾之喬大方表示不害羞：「當時在工作，會把它當作是個表演。我深色的大長髮對西方人來講應該是亞洲美女的一個標誌，所以在巴黎工作的期間，頻繁地收到法國人在眉宇之間給予的禮貌性讚美，是滿高興的。」

談起印象最深刻的場景，曾之喬娓娓地說：「有一個坐在橋邊的畫面，旁邊放了朵道具花，剛好一對目測五十幾歲的夫婦經過，那位老帥哥就隨意拿起我身邊的花，對我說『妳很漂亮，這給妳』，還親了一下我的手。」不只惹得隨行工作人員們發出少女般的尖叫，連與他同行的太太也在一旁笑得開心。此外，曾之喬還在廣告裡秀法文，問及是否苦練許久？她坦言：「法文真的滿難的！請老師錄了快、慢、非常慢三個速度的語音給我，發現當中有很多細微的小細節，雖然沒有練習很久，但至少有上千遍。」

提到即將到來的歲末假期，出道屆滿20週年的曾之喬透露，自出道以來推出不少作品，其中最喜歡分享自我探索成長的「一個人去丹麥，寫一本書」，期待接下來能夠再和粉絲分享這類作品：「所以我12月會在英國度過，想把這個在我心中藏了很久的作品能量在20週年的時候整理起來，希望能在明年為我的演藝生涯留下一個非常具紀念性的作品。」

曾之喬在法國拍廣告有豔遇。（圖：華研國際提供）
曾之喬在法國拍廣告有豔遇。（圖：華研國際提供）
曾之喬性感美背被外國人搭訕。（圖：華研國際提供）
曾之喬性感美背被外國人搭訕。（圖：華研國際提供）
曾之喬第一次在歐洲拍廣告。（圖：華研國際提供）
曾之喬第一次在歐洲拍廣告。（圖：華研國際提供）

華人 攝影 英國

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