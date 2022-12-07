兒捐肝救父…林俊傑恩師林秋離換肝急送加護

林秋離(右)為剛出道的林俊傑打造多首熱門歌取。(圖：海蝶提供)

台灣知名音樂人林秋離，曾任台灣海蝶音樂董事長，發掘了林俊傑(JJ)與阿杜等歌手，並曾為天王天后譜詞、製作，打造無數經典歌，包括張惠妹「聽海」、林俊傑「曹操」、「江南」、「不為誰而作的歌」等，更被林俊傑視為恩師，怎料他卻罹患肝硬化、肝癌症狀，近日送進加護病房治療。

他結縭35年的歌手妻子熊美玲在臉書 透露，林秋離罹患肝硬化、肝癌、血管堵塞和右腿蜂窩性組織炎，大兒子雨果捐肝救父，於11月29日進行肝臟移植手術 ，經歷14小時手術，被送入加護病房觀察，不料12月3日晚間又緊急二度動刀。

稍早熊美玲透過臉書發文分享老公病況「凝血功能很不好、黃膽指數 高，令人好憂心」，但也表示：「有些指數往下是好的。你好勇敢，我好心疼。」也希望親友能幫忙集氣。

林秋離近兩年因健康問題，頻繁進出醫院。(本報資料照片)

62歲林秋離近兩年因身體狀況，頻繁進出醫院急診，老婆熊美玲也是忙到焦頭爛額。