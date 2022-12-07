兒捐肝救父…林俊傑恩師林秋離換肝急送加護
台灣知名音樂人林秋離，曾任台灣海蝶音樂董事長，發掘了林俊傑(JJ)與阿杜等歌手，並曾為天王天后譜詞、製作，打造無數經典歌，包括張惠妹「聽海」、林俊傑「曹操」、「江南」、「不為誰而作的歌」等，更被林俊傑視為恩師，怎料他卻罹患肝硬化、肝癌症狀，近日送進加護病房治療。
他結縭35年的歌手妻子熊美玲在臉書透露，林秋離罹患肝硬化、肝癌、血管堵塞和右腿蜂窩性組織炎，大兒子雨果捐肝救父，於11月29日進行肝臟移植手術，經歷14小時手術，被送入加護病房觀察，不料12月3日晚間又緊急二度動刀。
稍早熊美玲透過臉書發文分享老公病況「凝血功能很不好、黃膽指數高，令人好憂心」，但也表示：「有些指數往下是好的。你好勇敢，我好心疼。」也希望親友能幫忙集氣。
62歲林秋離近兩年因身體狀況，頻繁進出醫院急診，老婆熊美玲也是忙到焦頭爛額。
經歷手術後，熊美玲寫道「感謝癌細胞沒有亂亂跑，就都待在肝臟裡」，感謝有緣人捐贈O型門靜脈血管、兒子捐肝和醫藥團隊，她也打趣：「什麼你都講求特別，連手術你也想這樣嗎？大刀後第二天、第三天意識清楚，就嚷著關心世足賽事。」
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