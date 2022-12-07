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婚變沉潛1年 王力宏下月復出賭城開唱

記者林士傑╱綜合報導
王力宏因婚變沉潛一年，將於明年1月在美國開唱。(圖：寬魚國際提供)
王力宏因婚變沉潛一年，將於明年1月在美國開唱。(圖：寬魚國際提供)

歌手王力宏李靚蕾仍在打離婚官司，去年底宣布暫停演藝工作至今過了353天，應邱瓈寬之邀將於明年1月28日唱進美國賭城Resorts World Las Vegas，場內可容納4703人，代表他將啟動全新巡演？

邱瓈寬表示後續尚未定案，前提是王力宏必須處於舒服的狀態之下，還打趣說「他也要賺奶粉錢啊」。

曝光的演唱會主視覺可見王力宏留了長髮、穿著白T彈奏吉他，還能看見深邃眼神。只是他受婚變影響停工近1年，如今復出評價兩極，票房恐是一大考驗，對於復出開唱有何感受？王力宏的經紀公司沒有回應。

雙方曾在2002年合作「不可思議 」 世界巡演，寬姐形容王力宏在工作方面要求完美，加上擅長多種樂器，因此替初次舉辦巡演的他安排打鼓秀，除了安裝升降舞台，並額外增加360度的旋轉特效。當時王力宏得知演出媲美特技躍躍欲試，小型舞台先是前後各90度垂直，接著他必須對抗地心引力，在360度旋轉的台上賣力打鼓，果真一鳴驚人獲得滿堂彩，寬姐透露王力宏彩排時一度流鼻血，顯見他的滿腔拚勁。

如今再度攜手，邱瓈寬說王力宏這一年來並沒有荒廢創作，對音樂一直懷抱著熱忱。

關於一年來王力宏、李靚蕾幾乎是各說各話，會不會覺得王力宏受到委屈？邱瓈寬說王力宏在她眼中一直都很善良，且王力宏在停工期間得知她心情不好，還會反過來安慰她，「委不委屈要去問他，但我知道他透過信仰找到很多力量，其他的事就交給上帝決定」。

王力宏 李靚蕾 賭城

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