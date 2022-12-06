遭張蘭開戰扯「明白人」 王偉忠收大S道歉訊息曝光

王偉忠被問大汪互嗆事，認為別人的家務事可關心但不要介入。（記者沈昱嘉／攝影）

大S 徐熙媛與汪小菲 離婚一年，為「錢」事吵鬧不休，雙方隔空交火，加上有前婆婆張蘭叫陣，戰火連燒不可收拾，詭譎多變的戰況，令外界看得霧煞煞，大小S 的恩師王偉忠於台北時間6日出席擔任監製的舞台劇「明星養老院」排練，被問此事，他坦言：「關心是必要的，社會還是要有親人家人的溫暖，但不要介入，自古有句良言，不要介入人家的家務事」，並稱日前也收到大S的道歉訊息。

之前張蘭公開的錄音檔中，曾提到王偉忠，並指「他（王偉忠）是個明白人」，對此，王偉忠認為，在網路資訊爆炸時代，必須親耳聽到對方說，才會做回應，尤其是別人的家務事，「不宜置喙，一定要聽到、看到當事人講，我才能回答，這是我的原則，我這年紀，把自己身體照顧好就好」。

范瑞君(右起)、郎祖筠、楊烈、王偉忠、方文琳、于齊薇出席舞台劇「明星養老院」排練。（記者沈昱嘉／攝影）

王偉忠一路看著大小S成長、結婚生子，和姐妹的另一半、家人都熟識，即使大S離婚，他和汪小菲依然保持聯繫，透露約一個半月前，曾收到汪小菲「問好」訊息，「我也跟他問好，也留了話，但沒有對話」，提到汪小菲微博暴走日發多篇文，他僅稱可能「文化」不同，認為：「男孩子把事業做好，好好做事，就這樣」

去年初大汪在台北慶祝結婚十周年，王偉忠就是座上賓，豈料大S婚姻破裂，還與20年前舊愛具俊曄結婚，汪小菲為大S追討生活費跳腳，王偉忠說，這段時間因為自己也忙，大約在一兩周前收到大S訊息，內容提到「

偉忠哥，不管怎麼樣都謝謝你那麼多年的關心，我們都這麼大了，到這階段還讓您操心，真是抱歉」，透露彼此會互相關心，但不會介入。