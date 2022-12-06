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安以軒老公涉洗錢 被捕後首出庭、成唯一到場被告

記者杜沛學／台北即時報導
安以軒(左)老公陳榮煉被捕後首度出庭。（取材自臉書）
安以軒(左)老公陳榮煉被捕後首度出庭。（取材自臉書）

女星安以軒老公、前德晉集團主席陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，今年初遭逮捕，共被控83項罪名，不法獲利15億港幣（約1.94億美元），5日開庭審理，根據「澳門日報」報導，同案中九名被告，陳榮煉是唯一被羈押和出庭受審的，他身穿黑色西裝，到庭時未見和旁聽人士有眼神交流。

報導並指出，開庭前有兩名獄警站在旁邊監視，三名獄警站在法庭門口。陳榮煉在庭上表示不想回答問題，透過律師向法庭申請紙筆記錄，獲得批准。法官詢問陳榮煉的身分資料和案底後便宣讀內地證人口供和傳召證人。除了刑事指控，檢察院代表澳門特區，以及多間博企對陳榮煉等人提出民事索償。

案情指出，德晉貴賓會由陳榮煉操控。他利用德晉貴賓會在六大博企內以較高碼佣吸引賭客「賭底面」。在2014年4月至2020年2月，總轉碼數約349億港幣（約45億美元），至少賺取約15億港幣的不法利益，導致澳門特區損失5億7000多萬港幣博彩稅收。此外，還涉經營電投、洗清黑錢。

陳榮煉還被控一項黑社會競合犯罪集團罪；賭底面涉及39項「在許可地方內不法經營賭博罪」、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項有加重情節的清洗黑錢罪。

主任檢察官透露，收到陳榮煉的代表律師高萬祺不應展示文件的申請，他認為完全無道理，在庭上展示文件是證據的一種方式。高萬祺提出向證人展示其不知道或不記得的文件，可能影響作供的自主性，其他辯護律師都表示認同。

澳門 詐騙 檢察官

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