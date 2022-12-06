蔡凡熙平頭造型曝光 「台灣犯罪故事」慘遭狂摑

蔡凡熙演出「台灣犯罪故事」單元四「黑潮之下」。（圖：Disney+提供）

Disney+ 原創影集「台灣犯罪故事」將上線，5日釋出正式預告、單元海報，以一起慘不忍睹的兒童命案揭開序幕。金馬影帝陳以文一句：「那天一定有什麼不尋常的事」貫穿全劇懸疑氛圍，該劇四單元「出軌」、「生死困局」、「惡有引力」、「黑潮之下」，皆啟發自台灣真實發生過的滅門血案、姦殺案、詐保案與冤獄案，預告中，在節奏配樂搭配猛力敲門聲，層層堆疊出懸疑氣氛，讓人背脊發涼。

「台灣犯罪故事」正式預告中，只見過去多以暖男形象亮相的蔡凡熙，在「黑潮之下」中展現截然不同的平頭造型和角色性格。劇中，他飾演傅孟柏的弟弟，為塑造角色，他與導演 徐瑞良討論許久，自認與角色「張明成」成長背景相似，將自身成長過程中對世界的憤怒感帶入角色，形成自己與角色產生緊密連結，戲正式開拍即化身為劇中人物，表演上絲毫無隔閡。

劇中，蔡凡熙有場遭高英軒狂掌摑的戲，他坦言拍攝前雖有心理準備，但一到現場，看到高英軒壯碩的體格，忍不住害怕，好在表演當下加入情緒高漲後，其實並不會感覺到痛，最後高英軒也真的只有打到蔡凡熙兩下。