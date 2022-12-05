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零針染疫失味覺嗅覺 趙文瑄康復後口吐狂言

​​娛樂新聞組／綜合報導​
趙文瑄透露自己感染新冠肺炎的歷程。（取材自微博）
趙文瑄透露自己感染新冠肺炎的歷程。（取材自微博）

台灣男星趙文瑄十多年前已轉戰內地並定居下來，日前他在微博透露感染新冠肺炎，又自爆為「零針人士」，本以為自己是「天選之人」不會中招，幸好發病六天快篩結果已轉為陰性，不過失去味覺及嗅覺等後遺症，前後花了一個月時間才完全痊癒。 

綜合香港01、新浪娛樂報導，堅持不接種疫苗的趙文瑄，不單沒有因為染疫而改變心意，更霸氣地說：「我幸災樂禍地告訴周遭打過的人，你們五年之內都會死掉」，有網民提醒他「這個玩笑開得有點過度，可能會引起一些誤會」，趙文瑄表示身邊人都知道他開玩笑，只會一笑置之不介意。

趙文瑄提到，染疫時服用「清冠一號」中藥湯劑，喝了兩天症狀已消失得差不多，還分享了藥方。他透露為了彌補失去嗅覺而報復性進食，結果生病反而胖了不少。

趙文瑄日前繼續發文分享自己確診後的感受。他表示自己「陽」了五天，在第六天轉陰，隨後丟失味覺，過了三、四天漸漸能嘗出味道，接著又丟失了嗅覺。

趙文瑄總結自己的「新冠之旅」整整一個月，無論病灶主體還是後遺症，均圓滿落幕，現在完全健康人兒一枚，理完髮就直奔健身房恢復鍛鍊，感覺非常好。並表示從頭到尾都沒有發燒。

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