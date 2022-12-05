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林青霞第4本著作寫出心裡話 白先勇讚真善美

記者黃保慧／綜合報導
林青霞(右)和作家白先勇出席「青霞小品」新書發表並對談。（記者沈昱嘉／攝影）
林青霞(右)和作家白先勇出席「青霞小品」新書發表並對談。（記者沈昱嘉／攝影）

影壇「東方不敗」林青霞近年成功斜槓、多了作家身分，推出第四本著作「青霞小品」，日前她與文學家白先勇進行「文學的修行與熱情」對談。林青霞自謙書讀不多、沒才華，只會寫心裡話，白先勇馬上讚她「文章有最重要真善美，很講心裡話。文章看得出，青霞是個善良的人，因為真、因為善，所以美。」林青霞也禮尚往來，「那白老師也很美囉」。

68歲的林青霞，日前以一身灰色西裝洋裝搭配紅色高跟鞋優雅現身，受到全場粉絲熱烈歡迎。她也透露，這次書名取為「小品」的原因，「前三本書為書名，傷了很大腦筋，這本書我是非常堅持一早就訂這個名字，就叫『小品』，開開心心看這本書，有點小幽默，開自己的玩笑，講講生活的體驗。」

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）
林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

林青霞也分享，有99%的創作時間從半夜寫到天亮，經常一收筆就聽到鳥鳴，夜貓子靈感一來就忘了時間。對於下一個創作，她坦言：「我可以嘗試寫劇本，跟白老師、瓊瑤姐請教。」她也透露，寫第二本書時已用平板電腦書寫，「現在比較懂電子產品，我寫作很熱鬧，一寫完傳給全世界討論，萬一不見，也可以從訊息找到。」不怕創作找不到。

對談過程中，林青霞多次提到「貴人」，原來是香港中文大學翻譯系主任金聖華。林青霞因為她的督促，開始不斷寫作，「我們交往19年以來，經常有電話來往，聊的都是我們看過的書，研究對書的感想跟意見，不知不覺學到很多。」金聖華也從側面寫下林青霞多年的改變，而有了「談心：與林青霞一起走過的18年」一書。

林青霞在活動最後向書迷喊話：「看了『青霞小品』等於交了朋友。祝大家有個愉快的下午，希望你們在我的談話中，小小獲得、小小領悟，讓我們的這個當下變成永久。」此外，導演朱延平、前總統夫人周美青也是座上賓。

導演 香港

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