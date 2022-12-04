林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

影壇「東方不敗」林青霞近年成功斜槓、多了作家身分，推出第4本著作「青霞小品」，4日與文學家白先勇進行「文學的修行與熱情」對談。過程中，林青霞也多次提到「貴人」，對方是香港 中文大學翻譯系主任金聖華，林青霞因為她的督促而不停寫作，「我們交往了19年以來，經常有電話來往，聊的都是我們看過的書，研究對書的感想跟意見，日積月累不知不覺學到很多。」金聖華也從側面角度寫下林青霞多年的改變，而有了「談心：與林青霞一起走過的十八年」一書。

68歲的林青霞一身灰色西裝洋裝搭配紅色高跟鞋優雅現身，讓全場粉絲熱烈歡迎，白先勇提到書中有2張照片讓他印象深刻，一張是在林青霞在印度 與一群孩子開心合影；另一張照片則是在印尼，林青霞給了一群窮苦孩子每人一張鈔票，白先勇笑說「青霞又是一樣的笑容，對孩子的愛心表現出來。」林青霞聽到後害羞地說「這是小事」，但白先勇表示「我覺得是大事」，林青霞說：「我也曾經在很窮苦、在很鄉下的地方，在那個時候就夢想有像這樣子的人來我們鄉間小道。」接著又表示：「我現在很喜歡看到人家高興，人家高興我就高興，所以我就常常給人驚喜。」

林青霞自謙書讀不多、沒才華，書只會寫心裡話，白先勇馬上讚她「文章有最重要真善美，很講心裡話。文章看得出，青霞是個善良的人，因為真、因為善，所以美。」林青霞也禮尚往來，「那白老師也很美囉。」

林青霞分享揮灑文筆百分之99都是在半夜寫到天亮，經常一收筆就聽到鳥叫聲，對於下一個創作，她坦言：「有人找我寫劇本我可以嘗試，學習學習，想說跟白老師、瓊瑤姊請教。」她也透露第2本書開始就用平板電腦在寫，「我現在比較懂電子的東西，我寫作很熱鬧，一寫完傳給全世界討論，不見可以從訊息找到。」這個妙招也獲得全場掌聲。

林青霞喜歡寫作，說道：「寫作對我來說就是休息，我對很多人事物很又有好奇心、很關注。」她分享寫作就像今天的主題「修行」，讓自己能更「同理」、「同情」別人。