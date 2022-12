周董(左)曬出與郎朗相聚合照。(取材自Instagram)

中國鋼琴家郎朗時隔7年將在台北國家音樂廳舉行音樂會,他在周杰倫 (周董)的「最偉大的作品」MV有一段精采鬥琴,久違訪台也不忘抽空相聚,作客周董6.6億台幣(約2138萬美元)「和平大苑」豪宅,更在現場演奏鋼琴,讓周董兒女零距離享受專屬演出。