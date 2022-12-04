AKIRA有足球夢 林志玲盼兒子能完成

林志玲與AKIRA婚後幸福。(圖：志玲姊姊慈善基金會提供)

林志玲 和AKIRA於2019年在台南舉行世紀婚禮，17日剛好滿3周年，現在也有了一家3口幸福美滿的日子，AKIRA在日本 是出了名的足球 迷，日本日前在對決西班牙的比賽中，大爆冷門以2比1逆轉戰局擊敗對手，順利晉級16強，引發日本推特網友熱情爆表，AKIRA也開心發文，持續為日本隊加油，立即吸引大批網友熱烈討論。

事實上，AKIRA之所以是足球迷，除了為國家爭光，其實他也曾是足球員，他曾透露自己從國小三年級至高中畢業一直都是足球部的成員，高中也是以「足球特長生」身分入學，甚至代表效遠赴英國進行特訓，但在高中之後，隨著訓練強度加重，身邊越來越多強者，他意識到自己實力不足以成為專業足球員，才會忍痛放棄，改往音樂、舞蹈發展。