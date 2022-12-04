盧廣仲再戰一日兩唱 大秀肌肉 嘆體力差「迴光返照」

盧廣仲晚場穿上黑色背心搭配鑲鑽紗網，微露結實胸肌。（圖：添翼創越工作室提供）

37歲盧廣仲六度登上台北小巨蛋開唱，再度挑戰一日兩場，兩場兩萬門票皆賣光，票房收入約台幣4060萬元（約133萬美元）；言有點「迴光返照」，晚場尾聲唱到「肌肉 的記憶」時，他在延伸舞台整場狂奔，最後累躺在地上，穿著裁判裝的樂手阿雞在旁拍地板數1、2、3，虧「用這招，盧廣仲你輸了，你現在要怎麼處理退票的問題」，盧廣仲笑回「不是應該數到10嗎？」在數完之際才站起來，笑喊「滿血復活」。

早場在上午9:53分準時開唱，比他12年前首次攻蛋還早7分鐘，創下小巨蛋有史以來最早開唱紀錄！他實現承諾犒賞早起的粉絲，脫掉上衣大秀倒三角結實好身材，盧廣仲笑說：「你們想看的只有早上才有，這就是早起的好處，盡情享受這一刻吧！Galánday！」

為了讓2場粉絲有不同驚喜，除了服裝不同，歌單與內容也微調，早場開場他化身拳擊手、率樂手從觀眾席後方入口氣勢登場。晚場開場則是現身高空舞台嗨唱「狂迪」，他開心直呼：「10年前我也是同樣在這裡開了早上跟晚上的小巨蛋，我又回來了。如果沒有你們，一切都不可能，謝謝你們！」

由於他在早場裸上身、秀出倒三角精壯猛肌，晚場除了開場穿上黑色背心搭配鑲鑽網紗、微露胸肌，他在走回主舞台時，笑說：「我怎麼看到一個寫脫衣服的牌子，這是什麼居心？大家還好？還有體力嗎？我等下可能得靠大家助攻了。」但還是拉緊衣服，自豪肌肉練得不錯。

盧廣仲坦在這次開唱是很大的挑戰，除了體力問題，還因先前確診而有非常嚴重的腦霧後遺症，「常常跟人講話完，就一陣迷霧，第一次在演唱會用了提詞機，很珍惜這樣的機會，人生難得幾次可以看到盧廣仲在腦霧的時候，唱歌給你們聽」，並嘴甜就算腦霧，粉絲在他眼中還是一樣美麗與帥氣。

私下專研氣功養身的他，在演唱「冒煙的燈泡」前，語出驚人要「震蛋」，透過震動引起身體的氣動，突然發出低頻音，搭配綠色燈光，現場宛如佈道大會，他唸起佛經，還敲缽頌幫大家放鬆身心靈，相當搞笑！場中他直接抱著小吉他，坐在1樓觀眾席高腳椅上自彈自唱，與粉絲超近距離，他笑說：「你知道1樓的朋友可以幹嘛嗎？可以看到我的毛細孔，啊！有人摸我的毛細孔了。」還親民邀粉絲一起合唱「無敵鐵金剛」，擊掌、碰拳來者不拒，寵粉無極限。