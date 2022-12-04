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「黑色餅乾」睽違20年合體 徐若瑄完美復刻掀回憶殺

記者梅衍儂／綜合報導
南南見（左起）、徐若瑄和天山睽違20年，再度合體復刻當年「黑色餅乾」的造型。（圖：日本電視台提供）
南南見（左起）、徐若瑄和天山睽違20年，再度合體復刻當年「黑色餅乾」的造型。（圖：日本電視台提供）

徐若瑄當年在日本出道的團體「黑色餅乾」合體啦！3人睽違20年合體演出，為了重現當年經典造型，徐若瑄一早8點就準備妝髮，花了4小時迎接復活演出，他們更用心準備了3套黑色、橘色、金色服裝，徐若瑄還露出馬甲線，完美復刻讓推特上不少日本網友狂讚是回憶殺，更對於徐若瑄的凍齡美貌震驚不已，直呼根本沒變。

徐若瑄在排練時和南南見（南原清隆）、天山時隔多年再次相見，都讚彼此變瘦了，為了復活的演出，3人天天排練2至3小時，加上久未赴日工作的徐若瑄邀約不斷，這幾天從早忙到晚，通告滿檔；他們重現「鬪志」、「時機」，巧的是，12月4日正好是「鬪志」發行25年的日子。

在直播節目上，南原提到要徐若瑄換衣服時，她就笑說：「我們現在不能一起換衣服了喔！我已經嫁人了」南原回應：「不要講得好像以前一起換過一樣！」接著又提起當年巡演為了省錢住在汽車旅館的事情。

結束演出後，徐若瑄到後台十分感動，差點哭出來，非常開心能有這次的合體演出，20年沒和「黑色餅乾」一起表演，徐若瑄說：「看到成員們都很健康真是太好了，也謝謝ㄧ直在等待『黑色餅乾』合體的粉絲們！」

當年「黑色餅乾」的造型。（取材自推特）
當年「黑色餅乾」的造型。（取材自推特）

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