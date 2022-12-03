黃明志與AV天后蒼井空合唱 「自肥」談師生戀

黃明志（左）在新歌「別人的老婆」MV中和蒼井空大談師生戀。(圖:亞洲通文創提供)

大馬創作鬼才黃明志邀請AV女優蒼井空合作歌曲「別人的老婆」，收錄在即將推出的新專輯「高清無碼」。黃明志表示這首歌講述人生中多少都會在感情中有缺憾，很多人在錯的時空遇到了對的人，卻遺憾地沒有辦法繼續走下去；特別是男生，多數都會經歷自己還沒有能力照顧一個人，但卻愛著一個人的階段，最後也只能惋惜自己愛的人變成了「別人的老婆」。

黃明志表示幾年前蒼井空轟動世界的婚禮，所有的宅男都心碎了，2018年她生了孩子，這兩件事對眾多男性造成精神上的打擊。為了要向「做人導師」蒼井空致敬，黃明志特意創作這首歌曲獻給她，一起合唱這首「別人的老婆」，也稱得上是黃明志和女神另類愛的結晶。

黃明志（左）在新歌「別人的老婆」MV中和蒼井空大談師生戀。(圖:亞洲通文創提供)

黃明志回憶起在大學時期，蒼井空就是AV傳奇女神、一個象徵性的人物，她撼動了整個日本 AV產業，因為她而衍生出「童顏巨乳」這個形容詞，也是老司機們最愛不釋手的一種女神典範。MV特地從馬來西亞帶隊到日本，結合了日本當地、中國及馬來西亞等等不同國籍組成的跨國團隊。

黃明志這次夢想解鎖，MV裡用了很多日劇 裡會出現的場景，也特別設立了一所「蒼井醫院」，黃明志笑稱，只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。

黃明志（右）在新歌「別人的老婆」MV中和蒼井空大談師生戀。(圖:亞洲通文創提供)

蒼井空飾演老師和護士，和黃明志上演師生之間的愛情故事，黃明志更是自肥，除了有蒼井空擔任老師，黃明志飾演男同學和3位飾演女同學的AV女優近距離相處，MV中也設計「舔狗」的寫實劇情，黃明志被丟書、被甩和被推。

蒼井空開心說相隔多年再次扮演老師，有種經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。其中一場拍結婚照的場景，讓蒼井空不禁懷念起在夏威夷舉辦婚禮時，也剛好是在疫情 前最後一次的出國旅行，並希望能再次出國玩。