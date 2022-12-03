網友曬21年前後對比照 周杰倫：依然范特西

左圖是周杰倫在2001年發布的專輯「范特西」的封面，右圖是今年剛拍攝的雜誌寫真。（取材自Instagram）

有網友近日曬出台灣天王周杰倫 2001年和2022年的對比照，大讚他的鼻子好優越，並且@了他本人。隨後，周杰倫給這位粉絲點讚，還轉發了動態，並自信地稱「哥依然范特西」。

綜合媒體報導，對比兩個時期的照片，周杰倫確實幾乎一模一樣，臉頰的弧度都是一個走向，就連臥蠶也沒變，不過嘴巴似乎變得更加小巧，沒那麼水嘟嘟了。

不少網友關注點在，周杰倫為什麼總是自稱「哥」，粉絲解釋說這是2012年的流行詞，如今大家都不這麼喊了，但是周杰倫依然喜歡這樣叫自己。有網友笑稱總不能叫「姐」吧，叫爺會挨揍吧。

此外，周杰倫時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」，他接受「Vogue」雜誌專訪時提到，每支MV都在不同地點拍攝，這也是因為周杰倫希望藉由自己的創作帶歌迷看世界，透過音樂跟世界接軌，「在西方的世界裡，中文是不通的，但音樂跟舞蹈是共通語言，所以我希望在『紅顏如霜』這樣中國風的曲子裡，與西方舞團合作，中西結合。」

周杰倫坦言：「我在音樂上一直都很有野心，我覺得自己的歌如果只有在亞洲被聽到其實很可惜，才希望用中文歌開拓海外市場。」

周杰倫的音樂野心不止步於華語樂壇的範疇，對他而言，現在的戰場早已跨出華語音樂圈，而是與整個世界競爭。他笑了笑說：「這麼多年了，我還是像個學生一樣一直在吸收學習。」即便已經成為了華語音樂的帝王，他依舊是自己口中的那位「重度完美主義者」。

網路上有很多關於「周杰倫最好作品」的討論，周杰倫說：「現在對我而言比較深刻的就是『最偉大的作品』、第一張『Jay』，和第二張『范特西』。比如說講到張學友你會想到『吻別』，這已經是回憶，那回憶是會加分的。現在寫的東西很難成為當下經典，但過了十幾二十年之後，有可能被譽為經典，因為經典要經過時間沉澱。」

周杰倫說：「很多歌迷會說『老歌比較好聽』，我其實也不排斥，因為時間久了就會知道。屬於每一代歌迷的歌都不同，年輕世代現在聽到的可能是『最偉大的作品』，以前的歌迷或許聽『她的睫毛』。我是看場合在聽歌，所以問我最喜歡的歌也不準，因為都像是自己生的小孩。」