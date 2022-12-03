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世足賽讓AKIRA激動曝內幕 林志玲「盼兒子能完成」

記者陳建嘉／即時報導
林志玲與AKIRA婚後幸福。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）
林志玲與AKIRA婚後幸福。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

台灣女星林志玲日本男星AKIRA於2019年在台南舉行世紀婚禮，17日剛好滿三周年，現在也有了一家三口幸福美滿的日子，AKIRA在日本是出了名的足球迷，日本日前在對決西班牙的比賽中，大爆冷門以2比1逆轉戰局擊敗對手，順利晉級16強，引發日本推特網友熱情爆表，AKIRA也開心發文，持續為日本隊加油，立即吸引大批網友熱烈討論。

事實上，AKIRA之所以是足球迷，除了為國家爭光，其實他也曾是足球員，他曾透露自己從國小三年級至高中畢業一直都是足球部的成員，高中也是以「足球特長生」身分入學，甚至代表效遠赴英國進行特訓，但在高中之後，隨著訓練強度加重，身邊越來越多強者，他意識到自己實力不足以成為專業足球員，才會忍痛放棄，改往音樂、舞蹈發展。

AKIRA為日本晉級16強感到興奮。(取材自推特）
AKIRA為日本晉級16強感到興奮。(取材自推特）

AKIRA在「大雲時堂」接受台灣資深主播李四端專訪時，大方提到與林志玲的異國婚姻，兩人完全零爭吵，當時李四端還送上足球，以及象徵「懸壺濟世」成為醫生的葫蘆，然則AKIRA則說對於小孩的未來不設限，只希望他能快樂成長，林志玲後來則提到，夫妻早已商議好在兒子一歲時，依照傳統儀式，舉辦抓周，並會在抓周物品中放上足球，希望兒子有機會完成丈夫的足球夢。

林志玲與AKIRA婚後幸福。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）
林志玲與AKIRA婚後幸福。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

足球 日本 林志玲

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