陳昊森床戰許瑋甯 羞喊像健身 不忘跟邱澤抱歉

陳昊森(右)跟許瑋甯（左）拍床戲，不忘跟邱澤道歉。（記者王聰賢／攝影）

台灣原創校園愛情劇「第9節課」舉辦首播記者會，現場片花播放許瑋甯 、陳昊森激情戲，讓第一次拍大尺度床戲的陳昊森，害羞直喊「像在健身 」，許瑋甯表示，拍床戲不需向老公邱澤 報備，新婚即將滿一年，許瑋甯也透露已在計畫婚禮。

許瑋甯說在「第9節課」拍攝親密戲，其實是一個很特別的過程，事前導演都有安排動作指導事先拍過，拍攝時也會討論，加上氣氛和氛圍的不同，會依照現場做些調整，唯一就是不能NG，「因為那時的情感狀態是最真實的，就跟打戲一樣，一次OK最好。」

陳昊森笑說其實第一次看劇本時就已經嚇到，想說尺度這麼大，是真的嗎？確定嗎？劇本真的很猛，拍激情戲還是有NG，「兩人抱在一起滾，沒那麼容易，又要唯美，真的就很像在健身練核心。」拍吻戲前，為了尊重對方，基本動作刷牙和吃薄荷糖都有做到。談到邱澤知道嗎？他笑說：「就抱歉抱歉！」