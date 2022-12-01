老公猶豫「下輩子再結婚」 陳意涵氣2周 被1句話秒安撫

陳意涵(右)分享與老公許富翔甜蜜鬥嘴。(取材自臉書)

台灣女星陳意涵與導演 許富翔2018年結婚後生下一子一女，一家四口生活令人稱羨，讓陳意涵聽到「你下輩子還會跟這個人結婚嗎？」毫不猶豫秒答：「我會！」沒想到卻得不到老公相同回應，她發文透露自己為此「鬱卒了2周」。

陳意涵分享，上上禮拜在車上聽陶晶瑩的廣播節目，陶晶瑩拋出：「你下輩子還會跟這個人結婚嗎？」的問題，陳意涵立刻肯定老公後，「很興奮的轉頭問駕駛，你呢？你呢？」還露出「眼冒愛心」的表情，期待老公也浪漫回應，沒想到許富翔「安靜許久」回答：「我要想想⋯⋯」陳意涵形容自己的心情：「於是走心的天蠍女鬱卒了2周。」

後來陳意涵忍不住告訴老公：「你上次說不娶我，我很難過。」許富翔一句話就安撫好老婆：「所以你是為了下輩子的事情在難過喔？」讓陳意涵瞬間想通，自嘲「神經病」，最後也表示自己下輩子要嫁給「firstlove」，似乎是因最近火紅的純愛日劇 「初戀」，還說：「七世夫妻是恐怖故事。」虧老公：「沒有求生意志，但還是活的很好，下輩子我要砸你麵店。」林心如 也回：「覺得你好浪漫喔⋯」