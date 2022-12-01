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總被說「老歌較好聽」 周杰倫霸氣喊：時間久了就知道

記者杜沛學／台北即時報導
周杰倫雖出道多年，但還是像個學生一樣一直在吸收學習。（Vogue提供）
周杰倫雖出道多年，但還是像個學生一樣一直在吸收學習。（Vogue提供）

台灣男歌手周杰倫時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」，他接受「Vogue」雜誌專訪時提到，每支MV都在不同地點拍攝，這也是因為周杰倫希望藉由自己的創作帶歌迷看世界，透過音樂跟世界接軌，「在西方的世界裡，中文是不通的，但音樂跟舞蹈是共通語言，所以我希望在『紅顏如霜』這樣中國風的曲子裡，與西方舞團合作，中西結合。」

周杰倫坦言：「我在音樂上一直都很有野心，我覺得自己的歌如果只有在亞洲被聽到其實很可惜，才希望用中文歌開拓海外市場。為什麼韓流和K-Pop可以做到？如果不唱英文，能不能讓西方的人也可以接受你的音樂？這是我覺得自己近年來蠻有野心的部分。」

周杰倫的音樂野心不止步於華語樂壇的範疇，對他而言，現在的戰場早已跨出華語音樂圈，而是與整個世界競爭。他甚至會去看分析他音樂的YouTuber、各式討論文章，以及外國人聽到他歌的反應。他笑了笑說：「這麼多年了，我還是像個學生一樣一直在吸收學習。」即便已經成為了華語音樂的帝王，他依舊是自己口中的那位「重度完美主義者」。

網路上有很多關於「周杰倫最好作品」的討論，對周杰倫而言，最好的作品又是哪一張呢？他說：「現在對我而言比較深刻的就是『最偉大的作品』、第一張『Jay』，和第二張『范特西』。比如說講到張學友你會想到『吻別』，這已經是回憶，那回憶是會加分的。現在寫的東西很難成為當下經典，但過了十幾二十年之後，有可能被譽為經典，因為經典要經過時間沉澱。」

周杰倫繼續說：「很多歌迷會說『老歌比較好聽』，我其實也不排斥，因為時間久了就會知道。屬於每一代歌迷的歌都不同，年輕世代現在聽到的可能是『最偉大的作品』，以前的歌迷或許聽『她的睫毛』。我是看場合在聽歌，所以問我最喜歡的歌也不準，因為都像是自己生的小孩。」

周杰倫在音樂上有野心，希望用中文歌開拓海外市場。（Vogue提供）
周杰倫在音樂上有野心，希望用中文歌開拓海外市場。（Vogue提供）

周杰倫 YouTuber

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