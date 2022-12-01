陳奕、沈建宏升格製作人 要拍牛郎片

沈建宏(左)、陳奕升格當起製作人，將開拍台灣首部牛郎為主題的影集「男公館」。(記者王聰賢／攝影)

台灣男星陳奕、沈建宏時隔七年再合體，這次兩人升格為製作人，宣布將開拍台灣首部牛郎為主題的影集「男公館」，兩人事前還先去牛郎店田野調查。

陳奕笑說：「人家喝酒會賺錢，我們喝酒只有宿醉，是不是要考慮改行？」他也自爆年輕時曾被一有錢女人相中，開出送他藍寶堅尼跑車為包養條件，笑說可惜年輕不懂事，當場生氣走人。

陳奕和沈建宏入行超過15年，演藝圈人脈極強，光是送卡司名單就讓導演 郝心翔頭痛，「我們才8集，名單至少有上百位。」

會想做這題材，是因多年前兩人跟Peter哥（何潤東）一起去日本 ，看到日本新宿歌舞伎町掛滿絢爛奪目的照片，各個美型精緻，一度以為是傑尼斯偶像團體，後來才知原來是牛郎俱樂部的店家，這次剛好公司提出想做一個以牛郎為背景的影集，經紀人Ben哥希望除了演戲之外，也可以多學習幕後製作，於是水到渠成，兩人也準備貢獻出片酬，當作投資 資金。

談到是否有被詢價過？陳奕表示在日本歌舞伎町被邀請過，他們說需要會講中文的男公關。也有在朋友生日聚會中，被當面問多少錢？是否願意以一台藍寶堅尼的價錢被包養當男朋友，陳奕笑說現在想想有點後悔，應該說要兩台藍寶堅尼。