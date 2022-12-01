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謝金燕甩神祕 接實境秀「營業中」

記者葉君遠╱綜合報導
謝金燕接下實境秀「來吧！營業中2」，想挑戰一下自己。(記者王聰賢╱攝影)
謝金燕接下實境秀「來吧！營業中2」，想挑戰一下自己。(記者王聰賢╱攝影)

相隔20多年，謝金燕重執節目主持，領軍修杰楷、楊銘威、邱勝翊、Hold住姐入主TVBS「來吧！營業中2」，過去她連發片都不曾參與記者會，總維持神秘感，難得這次在時尚場外竟願接受聯訪，「演藝圈走到這一步，想要一點不一樣的，挑戰一下自己能否做到，才會從神秘之地走回凡間。」

謝金燕說，人生第一份工作是王偉忠給的，當時她出席活動，王偉忠見了直讚她腿長人美，拉她進「連環泡」，多年後她也曾跟張菲、檢場主持過綜藝節目，後來轉型唱跳歌手，從此不跟媒體接觸。

「來吧！營業中2」跟第一季全然不同，改做美髮沙龍，由她擔任總監，修杰楷、邱勝翊當髮型設計師、楊銘威調酒、Hold住姐按摩美甲，展開一系列的美容服務，謝金燕等於直接揭開面紗，把自己全然攤在鏡頭前。

謝金燕說，因為是實境秀，所以無需主持功力，「只要做自己就好，比較辛苦的是每次錄影都要早起，製作單位發早上6點集合通告，我大概3點半就要起來準備，頭髮很長要弄很久、妝要化得很仔細，我對自己的要求完美，說白了就是有偶像包袱，怕光不好、人拍醜了，說真的，我過去不是故意神秘，而是做自己。」但被問到兒子近況，她立刻拒人千里，笑說這題不回，結束記者會。

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