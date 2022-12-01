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伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」

噓！星聞 即時報導
（截圖自微博）
（截圖自微博）

伊能靜前幾日才在抖音曝光一段影片「掉下來就輸了」，外界瘋猜是與小10歲的老公秦昊婚變。對此，伊能靜則發聲明否認。30日更直言「吃自己的瓜。人活到一定的年齡，最大的資本是人。有依靠就有底氣，感謝老秦理解，也謝謝你們的祝福」。

伊能靜昨天在抖音上與網友們閒聊，也跟網友們分想她這幾年生活的改變。她表示，原先女兒在台北有家人照顧，但2020年拍完《乘風破浪的姐姐》後突然爆發疫情，無法常常台灣中國兩頭飛，於是決定把女兒接到上海生活，3年下來女兒也慢慢習慣；另一方面兒子剛滿20歲，「我也希望當我兒子在不顧一切往前跑的時候，他一回頭知道媽媽一直都在」於是到紐約陪兒子一段時間。此外，更談起最近收到媽媽訊息說想她，她則考量隔離時間變短，也將回台北探望媽媽。

話說到此，伊能靜則特別感謝秦昊，「說老實話，他也要很包容我，在這種時候我必須要到紐約看看兒子，回台北看看媽媽，然後這段時間他也在家裡陪女兒，我也比較放心」。她更向網友們呼籲「人活在世界上，我覺得最大的資本就是人，家人、孩子、朋友、工作夥伴」，同時感嘆自己年紀大了，人也變得更柔軟，會變得想好好珍惜身邊的一切，最後更要大家珍惜身邊人事物，別太擔心她。

伊能靜昨天在抖音發布一則影片，聊到她這幾年的生活變化。（截圖自抖音）
伊能靜昨天在抖音發布一則影片，聊到她這幾年的生活變化。（截圖自抖音）
伊能靜近來飛紐約與兒子相聚。（截圖自微博）
伊能靜近來飛紐約與兒子相聚。（截圖自微博）

抖音 疫情

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