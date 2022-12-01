伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」

（截圖自微博）

伊能靜前幾日才在抖音 曝光一段影片「掉下來就輸了」，外界瘋猜是與小10歲的老公秦昊婚變。對此，伊能靜則發聲明否認。30日更直言「吃自己的瓜。人活到一定的年齡，最大的資本是人。有依靠就有底氣，感謝老秦理解，也謝謝你們的祝福」。

伊能靜昨天在抖音上與網友們閒聊，也跟網友們分想她這幾年生活的改變。她表示，原先女兒在台北有家人照顧，但2020年拍完《乘風破浪的姐姐》後突然爆發疫情 ，無法常常台灣中國兩頭飛，於是決定把女兒接到上海生活，3年下來女兒也慢慢習慣；另一方面兒子剛滿20歲，「我也希望當我兒子在不顧一切往前跑的時候，他一回頭知道媽媽一直都在」於是到紐約陪兒子一段時間。此外，更談起最近收到媽媽訊息說想她，她則考量隔離時間變短，也將回台北探望媽媽。