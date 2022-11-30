被生父綁架棄養…李程彬童年陰影 用32年時間治癒

李程彬曾胖到48腰，後來瘦下來才有今天英挺模樣。（記者吳致碩／攝影）

35歲台灣男星李程彬主演八大出品、Netflix 影集「她和她的她」，劇中他一人分飾深情暖男與不修邊幅的台客刑警，演技切換自如；該劇以療癒創傷為主，他坦言，童年時曾遭生父強行綁架至一處工業區卻丟下不管，他因沒東西吃而流浪街頭數年，滿腔對生父的仇恨，直到兩年前才放下，他停頓數秒，嘆道：「大概是因為他不在了吧。」

李程彬外表憂鬱，大部分來自於童年創傷，他說，小時候他和媽媽住，某一天爸爸把他強行拖上車，「我拍著車窗，一直喊一直喊…」爸爸綁了他後，將他丟在一處工寮。

「他不常出現，我就在外面流浪了好幾年，也沒有洗澡，聽到有些小朋友說我怎麼那麼臭，我也不知道怎麼開口」，翻垃圾桶找東西吃的日子，直到被媽媽找到，才逐漸治癒傷口，與自己和解：李程彬說：「有人用童年治癒一生，但很多人用一生治癒童年，我就是那個例子，我用32年的時間，治癒我的童年。」