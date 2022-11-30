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被生父綁架棄養…李程彬童年陰影 用32年時間治癒

記者陳慧貞／綜合報導
李程彬曾胖到48腰，後來瘦下來才有今天英挺模樣。（記者吳致碩／攝影）
李程彬曾胖到48腰，後來瘦下來才有今天英挺模樣。（記者吳致碩／攝影）

35歲台灣男星李程彬主演八大出品、Netflix影集「她和她的她」，劇中他一人分飾深情暖男與不修邊幅的台客刑警，演技切換自如；該劇以療癒創傷為主，他坦言，童年時曾遭生父強行綁架至一處工業區卻丟下不管，他因沒東西吃而流浪街頭數年，滿腔對生父的仇恨，直到兩年前才放下，他停頓數秒，嘆道：「大概是因為他不在了吧。」

李程彬外表憂鬱，大部分來自於童年創傷，他說，小時候他和媽媽住，某一天爸爸把他強行拖上車，「我拍著車窗，一直喊一直喊…」爸爸綁了他後，將他丟在一處工寮。

「他不常出現，我就在外面流浪了好幾年，也沒有洗澡，聽到有些小朋友說我怎麼那麼臭，我也不知道怎麼開口」，翻垃圾桶找東西吃的日子，直到被媽媽找到，才逐漸治癒傷口，與自己和解：李程彬說：「有人用童年治癒一生，但很多人用一生治癒童年，我就是那個例子，我用32年的時間，治癒我的童年。」

高大俊帥的李程彬，很難想像他過去曾相當福態，「被我媽找到，去她那邊住之後，才發現原來東西那麼好吃，於是身材就像吹氣一樣，胖到117公斤，要穿48腰褲」，後來長高變瘦，才有現在的英挺身材；而當年的衣褲至今仍放在衣櫃裡，隨時自我警惕做身材控管。他表示變瘦後，桃花的確變旺，也呼籲：「你們可以叫我胖子，但不能叫我死胖子，真的會很受傷，胖子都是潛力股喔，不要錯過你們身邊的胖子。」

許瑋甯(左)、李程彬在「她和她的她」中，詮釋職場女強人遇上台客刑警，CP感強。（...
許瑋甯(左)、李程彬在「她和她的她」中，詮釋職場女強人遇上台客刑警，CP感強。（圖：Netflix提供）

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